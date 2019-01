Apa Nova contrazice public Ministerul Sănătății: Apa de la robinet este potabilă. Nu s-a depășit limita de clor

Apa Nova anunță că au făcut noi teste și că nu există niciun pericol, apa de la robinete fiind potabilă, precizând ca se fac monitorizări continuu.

„Rezultatele probelor prelevate începând cu 29 ianuarie – 29, 30 şi 31 ianuarie nu indică depăşiri ale clorului. În fapt, a existat, într-adevăr o depăşire pe Argeş a indicatorului amoniu, iar măsura cea mai rapidă a fost o creştere a dozei de clor, dar nu peste limitele admise de lege. Această doză de clor un pic crescută a dat, în anumite puncte din Sectorul 6, un miros de clor. Ulterior, în secunda 2, am trecut la alimentarea oraşului Bucureşti preponderent din Dâmboviţa, am atenuat orice altă posiblă poluare a surselor de apă din Argeş. Monitorizăm în continuu tot ce se întâmplă în reţeaua de distribuţie, apa este potabilă”, a spus directorul adjunct al Apa Nova, Mihai Savin.

Referitor la recomandarea Ministerului Sănătăţii, potrivit căreia trebuie evitată folosirea apei publice, reprezentantul Apa Nova a spus că nu știe informaţiile pe care instituţia se bazează.

„Nu cunoaştem pe ce se bazează Ministerul Sănătăţii, nu am primit nicio notificare legată de o eventuală problemă în reţeau de distribuţie. Noi vă garantăm că tot ce facem, facem cu profesionalism şi nu există niciun pericol”, a mai spus Savin.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a trimis Corpul de control la compania Apa Nova.

„Am luat toate măsurile care sunt printre atribuţiile Primarului general, am dat o dispoziţie ca reprezentanţii Corpului de Control al primarului general să înceapă o verificare a celor întâmplate. Am solicitat Apa Nova informaţii suplimentare. Fac apel la toate autorităţile statului să aflu mai multe informaţii despre poluator, cum s-a deversat acea cantitate de amoniu, cum s-a ajuns ca Apa Nova să fie nevoită să cureţe apa cu clor, de ce nu am fost informaţi? Instituţiile să meargă şi la cauză”, a declarat primarul Gabriela Firea, în şedinţa CGMB de joi.

Oficialii din Ministerul Sănătăţii le-au recomandat locuitorilor Capitalei să nu folosească apa din reţeaua publică pentru băut, prepararea hranei sau în igiena personală până la lămurirea situaţiei.