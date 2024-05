AQUILA: Venituri de 624 milioane de lei în primul trimestru din 2024, un avans de 11%

Ploiești, 9 mai 2024: AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuţie şi logistică pentru piața bunurilor de larg consum din România și Republica Moldova, cu 30 de ani de experiență în această industrie, a încheiat primul trimestru din 2024 cu o creștere a veniturilor cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 624 milioane de lei. Rezultatele obținute au fost susținute de segmentul de distribuție, ca urmare a concentrării pe canalele cu cel mai mare potențial de creștere și a extinderii portofoliului de produse vândute pe fiecare canal de vânzare. Profitul net înregistrat de companie în primul trimestru din 2024 este de 19,6 milioane de lei.

Cătălin Vasile, CEO AQUILA:

„Începutul acestui an a fost marcat de evenimente semnificative privind strategia de creștere prin noi achiziții vizate odată cu listarea la BVB în anul 2021. În februarie 2024 am finalizat achiziția Romtec-Europa SRL, iar în aprilie am finalizat achiziția companiilor Parmafood Group Distribution SRL și Parmafood Trading SRL. Suntem încrezători în oportunitățile create spre beneficiul tuturor părților interesate. Ne concentrăm pe extinderea portofoliului de produse pentru toate companiile din grup, astfel încât să dezvoltăm soluții specifice fiecărui canal de vânzare în parte. Am continuat, totodată, creșterea organică și dezvoltarea brandurilor proprii. Rezultatele înregistrate în primul trimestru au fost susținute de creșteri de peste 25% în canalele de distribuție HoReCa și rețele de benzinării. Adăugăm valoare printr-o gamă foarte largă de produse de calitate, de la peste 200 de producători aflați în portofoliul AQUILA, prin soluțiile logistice și digitale oferite, și viziunea bazată pe performanță.”

În structura veniturilor, în primul trimestru din 2024 veniturile din segmentul distribuție cu crescut cu 11%, cele din segmentul logistică cu 2%, iar veniturile din segmentul transport s-au situat la același nivel cu cele obținute în primul trimestru din 2023. Veniturile aferente brandurilor proprii, Gradena, La Masă și Yachtis, au avut un avans de 11% în primul trimestru al anului comparativ cu perioada similară din 2023.

EBITDA (Profitul înainte de dobânzi, taxe, amortizare și depreciere) s-a menținut la același nivel cu anul trecut, de 40 de milioane de lei.

Raportul integral despre rezultatele financiare ale companiei AQUILA aferente T1 2024 îl găsiți aici.

Despre AQUILA

AQUILA operează în România și Republica Moldova, cu un model de afaceri integrat, cu activitate în următoarele segmente de afaceri: distribuție, logistică și transport. AQUILA vinde produse de larg consum în peste 72.000 de puncte de desfacere prin toate canalele de comerț cu amănuntul al bunurilor de larg consum, care acoperă peste 90% din piață. Portofoliul de produse integrat însumează peste 10.000 produse, cu mărci proprii precum Gradena: legume și fructe congelate; LaMasă: semipreparate congelate din carne; Yachtis: produse congelate de pește și fructe de mare; precum și mărci consacrate din diferite categorii precum: produse de îngrijire personală – Rexona, Dove; dulciuri – Kinder, Raffaello, Snickers sau Mars; cafea – Lavazza; produse de curățenie – Dero, Cif sau Coccolino; mâncare pentru animale de companie – Whiskas, Pedigree; produse igienă – Kleenex, Kotex, Zewa, Tena, Libresse; scutece copii – Huggies; legume congelate și conserve – Bonduelle; smântâna vegetală și frișcă vegetală – Gran Cucina și Hulala; pește și preparate din pește – Frosta. Prin achiziția Romtec, compania și-a adăugat în portofoliu peste 20 de branduri de produse pentru întreținerea autoturismelor, dezvoltate în România, printre care Jet Xpert, Clima Xpert și Brake Xpert, și deține o unitate de producție în Iași.

Compania a fost înființată în anul 1994 de către antreprenorii Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile. Din noiembrie 2021 este listată la Bursa de Valori București (BVB), ca urmare a unei oferte publice inițiale în valoare de 367 milioane lei, cea mai mare ofertă publică inițială derulată de o companie antreprenorială românească pe piața de capital locală. Acțiunile companiei (simbol AQ) sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și în indicii Global Micro Cap ai FTSE Russell.

Compania a obținut nota maximă, 10, în cadrul evaluării VEKTOR efectuată de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii – ARIR.