Așa trăiesc locuitorii în cea mai bogată țară din lume

In plina criza mondiala, cea mai bogata tara din lume a avut o crestere economica de 42%. Activele fondurilor suverane ale emiratului Qatar au depasit 320 de miliarde de dolari, potrivit unui oficial al autoritatii pentru investitii de la Doha, Hussein al-Abdullah. Qatar a acumulat surplusuri bugetare ca urmare a resurselor de gaze naturale si petrol si a cresterii pretului energiei la nivel mondial.

Fondurile investesc banii acumulati in active din strainatate, mai ales in Franta, precum Total, unde Qatar are o participatie de 3%, sau grupul LVMH, unde detine 1%.

Emiratul a preluat si clubul de fotbal Paris Saint-Germain (PSG), este cel mai mare actionar la grupul media Lagarde, cu peste 10%, are 5% din Veolia Environnement si 5,6% din grupul de constructii Vinci.

Marea Britanie este, de asemenea, foarte atragatoare pentru emiratul arab. Inaltata deasupra Londrei, cladirea Shard, cea mai inalta din Europa, este un monument din sticla, otel si de ambitie. Dar este si cel mai reprezentativ simbol al dominatiei Qatarului asupra Marii Britanii.

In estul Londrei, Qatarul detine intregul cartier financiar Canary Wharf, cladirile apartinand in majoritate grupului Songbird Estates. Cand Barclays a avut probleme financiare, Qatar Investment Authority (QIA – un vehicul infiintat in 2005 prin care emiratul isi plaseaza resursele in diverse tipuri de investitii) a devenit principalul actionar al centrului financiar al Londrei.

