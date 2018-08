ASF constituie un grup de lucru extins pentru actualizarea legislației RCA

Analiza se circumscrie obiectivului ASF de protejare a drepturilor asiguraților și de asigurare a stabilității pieței în contextul în care indicatorul rata daunei combinată s-a situat în primul trimestru 2018 la nivelul de 109,38%. Totodată, se vor analiza și alți factori care exercită o influență semnificativă asupra activității de asigurare, cu accent asupra procesului de lichidare a daunelor.

De asemenea, A.S.F. va lua în considerare aspectele precizate în informarea oficială din data de 23.07.2018 a Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană referitoare la deschiderea procedurii de infringement privind modalitatea de transpunerea în legislația națională a anumitor dispoziții conținute în Directiva Solvabilitate II si în Directiva privind asigurarea auto, cu scopul de a asigura convergență legislației naționale cu directivele europene în materie.

Consiliul A.S.F. a aprobat în data de 25.07.2018 înființarea Grupului de lucru RCA în vederea analizării aspectelor menționate, a identificării măsurilor ce se impun în urma analizei și a formulării de propuneri în vederea modificării legislației RCA. Grupul va include reprezentanți A.S.F., ai asociațiilor de protecție a consumatorilor, ai pieței de asigurări și de intermediere în asigurări, ai asociațiilor de transportatori, reprezentanți ai unităților reparatoare, ai RAR, Consiliul Concurenței, reprezentanți ai producătorilor auto și a sistemelor specializate în domeniu.

În acest sens, Leonardo Badea, președintele ASF, declară: După un an de aplicare a noii legislații RCA, în care schimbările radicale aduse de aceasta au asigurat o mai bună susținere a intereselor cetățenilor și a mediului economic românesc, este momentul unei analize. În plus, prin solicitarea Uniunii Europene, trebuie să ne asigurăm de convergența legislației românești cu cea europeană, aspect de asemenea prioritar pentru noi. În același timp nu vom face rabat de a apăra drepturile și interesele cetățenilor români, eventualele modificări aduse urmând a fi susținute de abordările prevăzute de cadrul european din perspectiva reglementării, supravegherii, controlului, a aplicării unor noi reguli de conduită corecte pentru piața românească.

Cornel Coca Constantinescu, vicepreședinte ASF, responsabil cu sectorul Asigurări-Reasigurări, declară: Piața asigurărilor, in ultimul an, s-a stabilizat si a devenit mai predictibila indreptandu-se spre atingerea dezideratului de piata matura. Aceste aspecte au functionat in avantajul asiguratilor prin stabilizarea tarifelor si cresterea calitatii serviciilor. Dialogul cu asociațiile de consumatori sau alte asociații care urmăresc interesele asiguratilor, dincolo de interesele lor comerciale ramâne un factor esențial pentru buna funcționare a întregului sistem. Analiza pe care o propunem ar trebui sa identifice zonele unde putem aduce îmbunătățiri, avand in vedere ca societatea, economia si implicit asigurările se afla într-o continuă evolutie, la care trebuie să ne adaptăm prin identificarea celor mai bune solutii.