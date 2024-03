Au pus în scenă piesa ”Hoți de onoare” și, la ieșire, au constatat că le-a dispărut mașina. Cunoscuții actori români au ajuns la Poliție!

Actorii români ce au pus în scenă piesa ”Hoți de onoare” și, după succesul care s-a bucurat premiera, au avut neplăcuta surprinză să constate că le-a dispărut mașina. Fusese parcată lângă teatru.

Cunoscutul cuplu de actori Oana Moșneagu și Vlad Gherman au crezut că e o farsă în ton cu spectacolul lor însă și-au dat seama că nu e chiar așa. Cei doi actori s-au lămurit la secția de Poliție unde agenții au dat de urma mașinii lor. Automobilul a fost ridicat tot de poliție, serviciul local, pentru parcare în loc nepermis.

”Am avut premiera în București cu spectacolul <<Hoți de onoare>>. Am avut parte de un public extraordinar și vrem să vă mulțumim pentru toate aplauzele, aprecierile și mesajele frumoase! Poliția ne-a ridicat mașina, ceea ce este în ton cu tema spectacolului nostru! Am recuperat mașina! Ne-am bucurat de feeeback-ul vostru, de flori, de seara minunată pe care am petrecut-o împreună!”, au povestit aventura vieții lor, Oana Moșneagu și Vlad Gherman.

Cuplu pe scenă și, mai nou, în viața de zi cu zi, cei doi se pregătesc de căsătorie, eveniment programat pentru vara anului curent. ”Nașii noștri vor fi Anca Sigartău și Dragoș, soțul ei. O să avem cred că spre 200 de invitați, asta dacă vine toată lumea. Aici includ și membrii trupelor, videograf, fotograf, toți oamenii de acolo. Invitații noștri cred că undeva la 160-170, nu sunt mulți, puțini, cred că sunt fix oamenii dragi nouă”, a povestit Oana Moșneagu.