Barbu, legat de declaraţiile despre Nicolae Ceauşescu: Poate din oboseală nu am fost aşa inspirat. Nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist pentru că aveam 10 ani la Revoluţie

„Da, aici cred că nici eu nu am răspuns corect şi nu m-am referit la Ceauşescu. În al doilea rând, am văzut în presă…nu am cum să fiu nostalgic după regimul comunist pentru că eu aveam 10 ani atunci. Mai mult de atât, sunt nostalgic după sistemul de irigaţii din România, care este sistemul de irigaţii al românilor şi mi-aş dori foarte mult să investim în continuare în sistemul de irigaţii, să ajungem să irigăm ca în 1989. Sunt nostalgic şi îmi doresc foarte mult ca toate resursele economice ale României să fie exploatate”, a declarat Florin Barbu, luni la TVR 1.

Ministrul Agriculturii a adăugat că, „a fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie” şi a explicat că săptămâna trecută a fost una încărcat, deoarece a avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, a mers şi în teritoriu să stea de vorbă cu fermierii, atât cu privire la sistemul de irigaţii, cât şi despre domeniul zootehniei şi vegetal.

„Poate că a fost o declaraţie neinspirată a mea. Sigur, săptămâna trecută a fost o săptămână foarte încărcată, am avut discuţii cu mediul asociativ privind noile depuneri de cereri pentru subvenţiile pe anul 2024, am mers şi în terioriu pentru că foarte mulţi fermieri, atât în sistemul de irigaţii, cât şi în zootehnie şi vegetal solicită prezenţa mea să discutăm despre proiectele pe care le vom lansa începând cu luna iulie. A fost o perioadă foarte, foarte încărcată şi poate din oboseală nu am fost aşa inspirat şi am făcut această declaraţie. Dar nu sunt nostalgic nici după regimul comunist, nici după Ceauşescu”, a conchid Barbu.

Florin Barbu a afirmat, întrebat într-un interviu acordat Euronews România, de ce a fost nevoie să fie declarată păşune zona de stuf din Deltă, o zonă mlăştinoasă, care nu ar avea nicio legătură cu termenul de pajişte, că nu vrea să exagereze, dar „preşedintele nostru, domnul Nicolae Ceauşescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”.