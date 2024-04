Ministerul Energiei: România are, luni, cel mai mic preţ al energiei electrice din regiune şi al treilea cel mai mic din Uniunea Europeană

„Cei 3i care compun deviza mea la Ministerul Energiei: investiţii, investiţii, investiţii. Deseori ne uităm la modelul energetic şi preţurile din Spania sau Portugalia şi iată că astăzi România are energia electrică mai ieftină decât în cele două ţări, datorită aportului adus de energia verde în mixul energetic naţional. Am pus la treabă 18 miliarde de euro pentru investiţii în energie, prin care plasăm România pe drumul independenţei energetice, cu o energie curată şi la preţuri corecte pentru gospodării şi economie. Accelerând investiţiile şi având o strategie şi acţiuni bine definite, am reuşit să obţinem confirmarea Eurostat că România este în topul ţărilor cu cele mai mici preţuri plătite de populaţie la energie electrică şi gaze naturale” a declarat ministrul Sebastian Burduja, conform comunicatului de presă al Ministerului Energiei.

Instituţia reaminteşte că Eurostat a publicat recent statistica cu privire la preţurile plătite pentru energie electrică şi gaze naturale de consumatorii casnici şi non-casnici din cadrul Uniunii Europene (UE). România a avut în a doua jumătate a anului 2023 al treilea cel mai mic preţ plătit de populaţie pentru gaze naturale şi al cincilea pentru energie electrică.

De asemenea, în data de 25 aprilie, Ministerul Energiei a lansat două apeluri de proiecte din Fondul pentru Modernizare în cadrul Programului-cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, respectiv Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru proiecte privind societăţi şi regii autonome. Bugetul total alocat pentru cele două apeluri este 815 milioane euro.