Batalia giganților: Huawei P20 Pro versus Samsung Galaxy S9 Plus. Care e mai tare?

Astfel, TechRadar a facut o comparatie intre P20 Pro si Galaxy S9 Plus pentru a afla care e mai tare.

Design

Huawei P20 Pro are partea din spate realizata din sticla si un cadru metalic, tocmai ca Samsung Galaxy S9 Plus, insa cam aici se termina asemanarile. Telefonul chinezilor are pe ecran un “notch”, aflat in partea de sus, in timp ce sud-coreenii au optat pentru un design mai curat, fara astfel de “intreruperi”.

Ambele sunt rezistente la apa. Insa in timp ce Huawei P20 Pro are o certificare IP67, adica poate fi scufundat pana la o adancime de un metru si rezista 30 de minute, S9 Plus are IP68, adica poate fi scufundat la o adancime de 1,5 metri timp de 30 de minute.

