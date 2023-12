Bittnet Group atrage 10 milioane lei într-o nouă ofertă publică de obligaţiuni listate

”Bittnet Group, cel mai dinamic grup de tehnologie din România a închis cu succes o ofertă publică de obligaţiuni derulată între 27 noiembrie şi 12 decembrie, prin mecanismele Bursei de Valori Bucureşti. Subscrierile au depăşit 18,6 milioane lei, preţul final de emisiune este 100 lei, iar alocarea la acest preţ este de 17%”, anunţă compania.

După ce în luna iulie 2023 Bittnet a derulat în premieră o ofertă de obligaţiuni corporative prin mecanismul ofertei publice, în luna decembrie a fost reluat acest proces, pe baza unui prospect de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. În cursul ofertei au fost plasate 530 ordine de subscriere, pe toate palierele de preţ disponibile (de la 94 la 106 lei). Totalul subscrierilor a depăşit 18,6 milioane lei.

Analizând carnetul de ordine de subscriere, Bittnet a ales preţul de închidere al ofertei la 100 lei (acesta fiind preţul emisiunii şi valoarea nominală), astfel că toţi investitorii care au subscris la preţ mai mare de 100 vor avea alocarea garantată la preţul de ofertă (şi diferenţa rambursată), iar subscrierile la preţul de 100 lei se vor aloca pro-rata cu un indice de alocare de 0,1766924701.

“Sunt încântat de interesul constant al investitorilor pentru ofertele Bittnet: deşi oferta noastră s-a derulat în paralel cu titlurile Fidelis, am primit subscrieri de 180% din valoarea ofertei, reflectând încrederea pe care investitorii o acordă grupului nostru” declară Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group. „Multumesc tuturor celor implicaţi în această ofertă! Ţinând cont că la preţul de 100 lei, pentru fiecare subscriere primită am fost nevoiţi să refuzăm 4, cred că este oportun să reluăm cât de curând o nouă ofertă în condiţii similare – poate chiar în Ianuarie 2024,” încheie Mihai Logofătu, CEO Bittnet Group.

Aceasta este a 8-a ofertă de obligaţiuni a grupului Bittnet începând din 2016, sumele atrase totalizând aproape 60 milioane lei. Dintre acestea, 4 emisiuni au fost deja răscumpărate la scadenţă sau anticipat, urmând a 5-a la finalul acestui an, iar aproape 2.000 de investitori-obligatari au primit dobânzi de 12,5 milioane lei, plus rambursarea capitalului investit – aproape 25 milioane lei.

”Cu această nouă reuşită notabilă, Bittnet Group îşi reconfirmă angajamentul faţă de investitorii săi şi intenţionează să continue să ofere astfel de oportunităţi de investiţii atractive şi în viitor”, precizează compania.

Bittnet Group (BNET) se defineşte ca cel mai dinamic grup de tehnologie din piaţa românească, fiind primul grup de companii IT din România listat pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), inclus in indiciii BET-XT, FTSE Russel Micro-Cap si MSCI Frontier IMI. Bittnet funcţionează ca un integrator de servicii IT&C şi este un lider în domeniul formării profesionale în IT din România. Structura sa este organizată în patru piloni principali de activitate: educaţie, cloud şi infrastructură, securitate cibernetică şi aplicaţii de business şi software.