Boloş, după discuţiile cu protestatarii: Zona aceasta de revendicări care ţine de decizia Comisiei Europene trebuie prezentată CE / Subvenţiile prin plăţile directe care se fac din fondurile europene în valoare de 13 miliarde de euro ar fi periclitate

“Aşa cum am precizat şi protestatarilor, zona aceasta de revendicări care ţine de decizia Comisiei Europene, cu toate că noi înţelegem şi suntem de acord trebuie prezentate Comisiei Europene pentru ca decizia să fie una care nu se întoarce împotriva dumnealor. Noi am precizat că orice jalon şi orice măsură care ţine de angajamentele cu Comisia Europeană, chiar dacă, să zicem, mâine Guvernul României s-ar angaja şi ar lua-o, ar însemna o întoarcere împotriva dumnealor. Pentru că suntem în situaţia în care Comisia Europeană are toate argumentele necesare pentru suspendarea fondurilor şi măsurile care ţin de fondurile europene. De aceea am socotit de cuviinţă să fim foarte prudenţi în analiza acestor revendicări şi să nu-i punem în dificultatea în care, spre exemplu, subvenţiile prin plăţile directe care se fac din fondurile europene în valoare de 13 miliarde de euro ar fi periclitate”, a declarat Marcel Boloş.

El a menţionat că aceste revendicări vor fi prezentate Comisiei Europene.

“Aceste tipuri de revendicări, indiferent cât se continuă protestul, ţin de angajamente cu Comisia Europeană. Noi am spus că le preluăm într-un memorandum pe care îl vom discuta cu Comisia Europeană, dar, ştim bine, ştim cu toţii că aceste tipuri de angajamente şi aceste tipuri de măsuri, dacă le-am lua, s-ar întoarce măsura împotriva dumnealor, dacă, să zicem, mergem mai departe şi discutăm cu Comisia Europeană, nu ştiu în ce măsură vom găsi o soluţie, dar este de bun simţ pentru noi ca să prezentăm aceste măsuri Comisiei Europene”, a explicat ministrul Finanţelor.

El s-a referit şi la o altă revendicare a protestatarilor, cea legată de preţul RCA.

“În privinţa RCA-ului trebuie în continuare să fie discutată problema cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru că aici, ca şi la noi, sunt calculele care se fac, cât plăteşte omul ca primă de asigurare şi ce cheltuieli au asiguratorii. Inducerea unui risc de faliment în sistemul de asigurări nu cred că-i lipseşte României în acest moment şi de aceea trebuie să fim înţeleşi că toate aceste tipuri de măsuri şi de revendicări trebuie analizate în contextul angajamentelor asumate cu instituţiile financiare şi în contextul riscului pe care îl generează”, a afirmat Boloş.

Ministrul Finanţelor a mai adăugat că unele dintre revendicări ar putea duce la încurajarea evaziunii fiscale.

“Spre exemplu, cu toată preţuirea şi cu toată înţelegerea de care dăm dovadă, sunt şi tipuri de măsuri care pot să conducă la încurajarea evaziunii fiscale. Noi trebuie să ştim că avem aceste măsuri, cum sunt cele cu e-Factura, cu e-Transport, cu e-Sigiliu, care sunt adoptate prin decizie a Comisiei Europene, care facilitează României să aplice aceste tipuri de măsuri, dar nu în orice condiţii, pentru că de la Comisia Europeană vin banii şi nu vin niciun euro, nici doi euro, vin zeci de miliarde de euro. Iar condiţiile pe care noi trebuie să le respectăm sunt sfinte, altfel punem în pericol atât interesul dumnealor. Nu cred că şi-ar dori să piardă România şi dumnealor în mod direct, fondurile europene, cum nici noi, banii europeni pentru investiţiile preţioase pe care le avem în infrastructură, în modernizarea de şcoli”, a mai transmis ministrul Finanţelor.

El a subliniat că reprezentanţii ministerului au fost de acord cu şase revendicări.

“Sunt şase măsuri cu care am fost de acord. Legea prevenţiei, spre exemplu, să fie aplicată numai pentru acele fapte care nu sunt de natură de evaziune fiscală. Suntem de acord. Nimeni nu a spus că nu este de acord. Simplificarea procedurală şi partea de digitalizare, care tot pe dumnealor îi interesează, suntem de acord şi vom elabora un pachet de măsuri în acest sens”, a mai declarat Marcel Boloş.

Unul dintre liderii fermierilor, Dănuţ Andruş, a afirmat duminică, după întâlnirea avută la Ministerul Finanţelor, că nu s-a ajuns la niciun acord şi că protestele vor continua.