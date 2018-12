BREXIT. Theresa May ar putea fi demisă

Haosul politic din Marea Bitanie se amplifică. Guvernul Theresei May se va confrunta miercuri seară cu o moţiune de cenzură iniţiată chiar de colegii de partid. Este o victorie pentru cei care au contestat intens acordul privind Brexitul încheiat de Theresa May cu Comisia Europeană. Ei o acuză pe Therea May că a capitulat în faţa Uniunii Europene şi că înţelegerea este una nefavorabilă cetăţenilor britanici şi nu respectă dorinţa acestora exprimată în refeerndumul din 2016.

