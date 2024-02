Câciu, despre protestele fermierilor din mai multe ţări: În niciun caz nu reproşez situaţia manifestanţilor. Ar trebuie să fie o viteză de decizie mai rapidă la nivel european

„Situaţia este complicată în toată Europa pentru că, dincolo de partea de inflaţie, dincolo de efectele războiului, dincolo de ceea ce înseamnă piaţa de cereale care este afectată, distorsionată din perspectiva preţului, pentru că există o cantitate mare de cereale nu numai din Ucraina care intră în piaţa din Africa de Nord, de exemplu, dar şi din Rusia. Rusia este un mare exportator de grâne creează această situaţie. Apropo de deficite şi de modul în care chiar şi FMI evaluează lucrurile, chiar şi Comisia Europeană. Până la urmă, statele au trebuit să se descurce singure şi să evite crize mai mari, să se descurce singure cu resursele lor. Dincolo de fondurile europene, au trebuit să facă eforturi care n-au fost prevăzute la momentele iniţiale, în 2020 şi în 2021”, a explicat Adrian Câciu, întrebat ce se întâmplă cu protestele fermierilor din Franţa, Belgia şi Germania, joi la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă reproşează această situaţie manifestanţilor sau mai degrabă politicilor fiscale şi de altă natură ale Comisiei Europene, ministrul Câciu a răspuns: „În niciun caz manifestanţilor”.

„Haideţi să ne înţelegem. Europa trebuie să decidă în viteză. Cred că ultimii trei ani, din 2020 când a fost vorba de pandemie, după aceea criza energetică, a trebuit să ia decizii cu care nu a fost obişnuită. În general, Europa decidea greu. Lua o decizie după ani de zile de dezbateri şi câteodată poate decizii care se dovedeau că nu au avut efectele scontate. Dacă nu se schimbă viteza de decizie la nivel european, noi ca state ne-am adaptat, am avut o serie de decizii care par întotdeauna, a dispărut termenul de predictibilitate. Câteodată e bine să fie predictibilitate, dar câteodată trebuie să şi acţionezi foarte rapid, pentru că altfel laşi un lucru care reprezintă o greutate pentru companii sau pentru cetăţeni, îl laşi nerezolvat, iar acesta se umflă exact ca o bubă, în momentul în care este o provocare”, a completat Câciu.

„Este o situaţie care e adusă, până la urmă, pe masa Comisiei Europene”, a continuat ministrul PSD.

„Trebuie să ia o serie de decizii. Din ce am înţeles, după cum aţi observat în ultimele două săptămâni, chiar s-a schimbat o viziune a Comisiei Europene din perspectiva abordării faţă de fermieri. Purtătorul de cuvânt al CE a ieşit şi a spus că vom lua o serie de decizii. Ar trebui să fie o viteză mai rapidă”, a conchis mininistrul social-democrat.

Incendii, fum, sunete de petarde, ouă aruncate în Parlamentul European, tractoare şi forţe poliţie au transformat, joi, centrul capitalei belgiene, aflate sub asediul fermierilor, într-o adevărată scenă de război. Fermierii au descins la Bruxelles pentru a face presiuni asupra liderilor Uniunii Europene, dorind să-i ajute cu taxele, creşterea costurilor şi importurile ieftine, în timp ce aceştia s-au reunit pentru a discuta despre ajutorul acordat Ucrainei.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi la Bruxelles, înaintea reuniunii Consiliului European, că fermierii români, care protestează de mai multe săptămâni, au aceleaşi probleme ca fermierii din alte ţări, fiind vorba despre lucruri stabilite în 2020, dar de la care an de an s-au acordat derogări. 2024 ar fi primul an fără derogări, iar fermierii se confruntă cu diferite probleme „tehnice”. În ceea ce priveşte produsele din Ucraina care tranzitează România, şeful statului a afirmat că acestea nu afectează piaţa românească, dar, dacă este necesar, Guvernul poate face controale mai stricte.