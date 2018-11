Când trecem la moneda EURO. Anunț chiar de la Isărescu

“În luna decembrie, Comisia privind trecerea la euro va publica cele două documente, un raport de fundamentare a deciziilor viitoare şi un parcurs. Un document privind măsurile, să zicem, care trebuie luate pentru a ajunge la ţintă. Sunt două documente grele. Sunt şi voluminoase, în total câteva sute de pagini. Sunt şi tehnice unele chestiuni, dar vreau să declar public că noi cei care suntem în această comisie am făcut eforturi serioase pentru a traduce documentul din română în română, aşa făcând o glumă, sau fără glumă, pentru că aici nu e de glumit, pentru a spune lucrurile într-un limbaj acceptabil. La 300 de pagini, dacă nu este bună intenţie, dacă e rea-voinţă, se pot găsi zeci de interpretări. Şi pe fraza cel mai corect formulată am văzut că se fac ştiri total pe lângă subiect şi ultimele zile sunt dovada peremptorie în acest caz. Deci dacă noi spunem acolo că orizontul rezonabil pentru ca România să între în Zona Euro va fi undeva 2024, să zicem pentru intrarea în sistemul cursurilor de schimb, care mai mult sau mai puţin este aproape acelaşi lucru cu adoptarea euro, de acolo încolo nu mai este decât drum înainte şi el poate să dureze doi ani sau mai muţi ani”, a spus Mugur Isărescu, la conferinţa Profit Financial Forum, cu tema ‘Impactul reglementărilor asupra pieţelor financiare. De la bune intenţii la consecinţe neaşteptate’.

El a menţionat că adoptarea Euro poate fi comparată cu un maraton, fiind o cursă se rezistenţă.

“Toţi suntem grăbiţi pentru că viaţa noastră este relativ scurtă faţă de aceste procese istorice, dar trebuie să înţelegem că aici nu putem eşua şi că, atenţie, Zona Euro nu este o zonă de convergenţă, spre deosebire de Uniunea Eurpeană”, a afirmat Isărescu.

De asemenea, guvernatorul BNR a atras atenţia asupra interpretărilor tendenţioase a documentelor.

“Dacă din toată prezentarea noastră solidă va veni cineva să dea un titlu, că sunt mulţi care se ocupă cu titluri, indiferent ce scrie în articol, îi trag un titlu acolo sau ceva pe burtieră, nu, şi unul zice “Banca Naţională sau Comisia amână din nou intrarea în Zona Euro”, nu am făcut nimic. Iarăşi discutăm pe lângă subiect. La 300 de pagini, eu la bază sunt cercetător, dacă vrei să găseşti pete în soare oricărui text îi găseşti”, a mai spus Isărescu. AGERPRES