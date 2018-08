Când va fi gata cea mai așteptată AUTOSTRADĂ din România

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a afirmat, miercuri seară, că autostrada între Sibiu şi Piteşti ar putea fi terminată, în varianta „optimist-moderată”, în anul 2023. Şova se declară „frustrat” că loturile de autostradă recepţionate în ultima perioadă au fost reparate înainte de a fi date în folosinţă.

„Pe componenta Sibiu-Piteşti, lucrurile vor dura, după estimările pe care le-am făcut eu, într-o variantă optimist-moderată ar fi un 2023, însă cu excepţia acestui segment care leagă Sibiul de Piteşti noi avem aşteptări ca în orizontul lui 2020 să închidem coridorul minus Sibiu-Piteşti, care va fi mai încolo”, a declarat Lucian Şova miercuri seară, la România Tv.

Ministrul a explicat că există o problemă la un viaduct pe tronsonul Lugoj-Deva, unde la lotul 3 al autostrăzii antreprenorul repară segmente de autostradă care s-au prăbuşit sub propria greutate şi că reparaţiile s-au făcut pe banii constructorului, „dar pe timpul nostru”. În acest context, Şova a spus că, deşi există termen contractual pentru luna octombrie a acestui an în vederea finalizării lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, are certitudinea că antreprenorul care lucrează acolo nu va putea să respecte acest termen. „Sunt sigur că nu vor avea capacitatea să termine în termenul acesta şi am cerut companiei să pregătească documentaţii privind sancţiuni pecuniare privind nerespectarea termenelor”, a mai spus Lucian Şova.

Articolul integral pe NEWS.RO