Care e cel mai sigur loc în care să-ți ții banii? 

Românii nu stau excelent la capitolul încredere în sistemul bancar: doar unul din 10 români are încredere în bănci, în timp ce unul din patru se simte înşelat în relaţia cu instituţiile bancare.

Deși doar 36% susțin că le ajung banii de la un salariu la altul, un procent de 29% reușește să economisească lunar, în special tinerii cu vârste cuprinse între 30-39 ani, cu educaţie superioară, profesii intelectuale și venituri ridicate, iar investițiile în programe financiare nu trec de 17%. Neîncrederea în bănci nu se limitează la depozite, ci și la împrumuturi: atunci când are nevoie de o sumă de bani, unul din patru români (23%) preferă să o împrumute de la familie sau de la prieteni, decât să contracteze un credit bancar. Așadar, românii ar prefera să se bazeze de multe ori tot pe cash.

Numerarul s-a dovedit a fi o idee foarte bună și pentru americanii care nu au avut încredere în bănci și au păstrat banii bine ascunși în timpul Marii Crize Economice din 1929–1939.

În acea perioadă 9.000 de bănci au dat faliment. Nu exista nicio asigurare FDIC pe atunci (care a apărut odată cu New Deal) și aproximativ 7 miliarde de dolari în depozite ale clienților au dispărut. Oamenii au rămas fără bani. Deponenții și urmașii lor au avut motive mai mult decât suficiente pentru a-și justifica scepticismul și dezamăgirea când era vorba de bănci.

Prăbușirea Silicon Valley Bank, Signature Bank și First Republic Bank au făcut ca precauția față de bănci să crească din nou, după un secol. Controlul și lipsa de încredere în securitatea unei bănci sunt puternice pentru generația Z, scrie Nasdaq.

Un sondaj realizat de American Express Spending and Savings Tracker a stabilit că 43% dintre americani își păstrează economiile în numerar. Un alt sondaj, realizat de Life And My Finances, a constatat că 91,5% dintre americani păstrează banii acasă.

Unde își ascund banii americanii?

Sondajul Life And My Finances arată că americanii au câteva locuri preferate pentru a păstra numerarul: într-un seif (63,3%), în frigider (13,3%), într-o valiză (6,1%), într-un dulap (5%), într-un rezervor de apă (4%).

Ce părere au experții în finanțe despre aceste ascunzători și despre păstrarea numerarului acasă în general? Și care ar fi suma ideală de numerar la îndemână în caz de urgență?

Experții sunt de acord că cele mai multe dintre ascunzători nu sunt cele mai înțelepte locuri de păstrare a banilor. Există un singur loc secret care este considerat decent pentru a păstra banii: seiful.

„Aceasta este cea mai sigură opțiune dintre opțiunile enumerate, deoarece oferă protecție împotriva furtului și a eventualelor daune cauzate de incendiu sau apă”, a declarat Joel Efosa, CEO al Fire Cash Buyers. „Cu toate acestea, este esențial să ne asigurăm că seiful este rezistent la foc și la apă.”

Experții sunt, în general, de acord că nu ar trebui păstrați prea mulți bani în nicio ascunzătoare, nici măcar în seiful de acasă.

„Din experiența mea, nu este recomandabil să păstrezi cantități mari de numerar acasă”, a spus Gary Hemming, proprietar la ABC Finance. „Acest lucru se datorează faptului că nu este sigur și poate fi furat cu ușurință. De asemenea, nu este asigurat împotriva furtului sau daunelor. Este mai bine să vă păstrați banii într-o bancă sau altă instituție financiară, unde sunt asigurați și în siguranță. Acest lucru este deosebit de important dacă aveți sume mari de bani.”

Deci, cât ar trebui să fie suma deținută acasă? „Când vine vorba de cât de mulți bani ar trebui să ții în casă, recomand oamenilor să păstreze doar o cantitate limitată de numerar – aproximativ echivalentul cheltuielilor pentru câteva zile sau o săptămână”, a spus Samantha Hawrylack, co-fondator al How To FIRE.