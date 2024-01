Casca Vision Pro va fi lansată cu un bogat conţinut video

Succesul viitoarei căşti de „spaţial computing” dezvoltate de Apple depinde, în parte, şi de conţinutul la care aceasta va facilita accesul, iar producătorul arată că este preocupat să ofere acces la mult conţinut video.

Cu puţin timp înainte de lansarea acesteia pe piaţă, Apple a anunţat că, din primul moment, clienţii vor avea acces la 150 de filme 3D, plus mai multe servicii de streaming şi competiţii sportive.

Printre acestea, vor fi disponibile pe noua cască Apple Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok şi MUBI.

Mai multe filme, precum „Avatar: The Way of Water,” „Dune,” „Spider-Man: Into the Spider-Verse” şi „The Super Mario Bros” vor putea fi văzute în 3D.

O altă formă de entertainment va fi reprezentată de Immersive Video – filmări 3D 8K la 180 de grade cu sunet spaţial. În acest format vor fi disponibile o serie de documentare şi concerte.

Precomenzile pentru casca Vision Pro vor începe pe 19 ianuarie, urmând ca aceasta să fie disponibilă din 2 februarie.