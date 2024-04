Cătălin Cîrstoiu: „Nu am luat niciodată pacienți de la spital să îi duc la cabinetul privat”

Medicul Cătălin Cîrstoiu a declarat, miercuri seara, la B1TV, că nu își pune problema să se retragă din cursa electorală de la București. Candidatul PSD-PNL este în centrul unui scandal mediatic de mai bine de o săptămână, după ce jurnaliștii HotNews au dezvăluit că managerul Spitalului Universitar ar fi chemat pacienții la clinica medicală privată a familiei în loc să îi trateze gratuit în spitalul de stat.

„Eu nu am luat niciodată pacienți de la spital să îi duc la cabinetul privat. Eu nu sunt în nicio stare de incompatibilitate, la modul real. Eu nu am avut nicio relație contractuală cu o clinică privată. (…) Eu am intrat în această cursă în urma discuțiilor cu Marcel Ciolacu, sunt susținut de cele două mari partide. Eu sunt candidatul alianței PSD-PNL, aceasta a fost discuția finală pe care am avut-o acum două zile. Nu îmi pun problema să mă retrag”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.