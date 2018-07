CATASTROFĂ de proporții biblice în Grecia: Incendiile au ucis 60 de oameni

Ministerul de Externe a emis, marti, o atentionare de calatorie pentru Grecia, in contextul in care, in ultimele zile, Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate de un val de caldura. Cel putin 60 de persoane, inclusiv turisti, si-au pierdut viata pana acum.

In plus, precizeaza MAE, Serviciul de Meteorologie grec a anuntat o inrautatire a vremii pentru perioada 24-26 iulie 2018, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi de grindina, vant puternic si scaderea semnificativa a temperaturii.

Potrivit unui comunicat de presa remis, marti, Ziare.com, vor fi afectate urmatoarele regiuni: Epirul, insulele din nordul Golfului Ionic, vestul Greciei continentale, Tessalia, insulele Sporade si insulele din nordul si estul Marii Egee, estul Macedoniei, Tracia, Evia, si Macedonia Centrala (in principal Halkidiki).

“Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta”, precizeaza sursa citata.

