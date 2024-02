Cei mai valoroși gimnaști ai anului 2023, omagiați la București

Cei mai valoroși gimnaști ai anului 2023

Gimnastica a sărbătorit la Circul Metropolitan din București succesele anului trecut și a făcut planuri pentru dificilul sezon 2024. Sabrina Voinea, Andrei Muntean și David Gavrilovici au fost cei mai buni sportivi la gimnastică artistică, respectiv aerobică. Totodată, cei care au participat la Gala Gimnasticii Românești au avut privilegiul de a asculta în premieră imnul gimnasticii!

Strălucitoare într-o rochie de seară de culoare verde, cu un colier asortat la gât, Sabrina Voinea, cea mai valoroasă gimnastă din 2023, a mărturisit că nu i-a luat deloc mult să își aleagă ținuta.

„O jumătate de oră mi-a luat să o aleg. Iar să mă machiez îmi ia vreo 20 de minute. Îmi place foarte mult să mă aranjez și în timpul liber și în timpul concursului” – Sabrina Voinea, gimnasta anului 2023 în România.

Pentru Sabrina, acest an e unul al obiectivelor înalte! Ea speră să cucerească două titluri europene și cel puțin o medalie olimpică, la vară!

„Vreau ca în acest an să iau cel puțin două medalii de aur la Europene și să mă întorc apoi cu cel puțin o medalie de la Jocurile Olimpice” – Sabrina Voinea, gimnasta anului 2023 în România.

Andrei Muntean, premiat de Marian Drăgulescu

Singurul român calificat în probele masculine de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice, Andrei Muntean, a primit premiul de cel mai bun gimnast de la Marian Drăgulescu.

„Ce sfat să îi dau lui Andrei pentru Jocurile Olimpice? Să se focuseze, să se concentreze pe ceea ce-și dorește, să muncească mult și să nu renunțe până nu ajunge acolo unde își dorește el” – Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european la gimnastică.

Pentru Andrei Muntean, locația aleasă pentru organizarea galei a fost una perfectă. Fascinat de momentele de virtuozitate realizate de câteva trupe, Andrei și-a promis că va reveni, mai ales că pe câțiva dintre artiști deja în cunoștea, fiind foști gimnaști.

„Am fost acum câțiva ani aici, dar cred că voi reveni, pentru că cei de aici fac un spectacol extraordinar și mă bucur că am avut ocazia să-i văd. Îi cunosc pe mulți de aici și mă bucur că am ocazia să-i văd nu doar în sala de gimnastică, ci inclusiv aici la circ” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice.

Cei mai valoroși gimnaști. O singură dorință pentru 2024

”Vreau să ajung într-o formă cât mai bună, să-mi îmbunătățesc exercițiul la paralele și la Jocurile Olimpice să am ocazia să mă lupt la o medalie olimpică, visul oricărui sportiv” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice.

Și pentru Carmencita Constantin, președintele Federației Române de Gimnastică, anul 2024 e unul al marilor provocări.

„Noi continuăm la gimnastică artistică masculină competițiile în care încercăm calificările și a altor sportivi pe lângă Andrei. Suntem într-o serie de Cupe Mondiale și apoi e și Campionatul European din luna aprilie și abia apoi vom afla calificații. La fete la fel, și ele sunt într-o competiție, ele cu ele, încă nu se știe cine ne va reprezenta la Campionatul European, în sensul că avem un regulament în baza căruia au mai multe serii de verificări și cine va fi cel mai în formă și va avea punctajul cel mai bun va face parte din echipa care va pleca la Europene. Ulterior pentru Jocurile Olimpice, selecția se va relua de la zero” – Carmencita Constantin, președinte FRG.

A fost lansat Imnul Gimnasticii

Cu ocazia Galei, s-a lansat și noul imn al gimnasticii, compus de Andrei Păunescu. Toată lumea a fost entuziasmată, chiar dacă unii recunosc că nu au voce.

„E un imn foarte furmos, pe care abia aștept să-l cânt. Și abia aștept după Jocurile Olimpice să ne întoarcem victorioși și să ni se cânte imnul gimnasticii” – Andrei Muntean, gimnast calificat la Jocurile Olimpice.

„Sunt convinsă că sportivii știu că a fost compus cu gândul la ei, știu că toți copiii l-au cântat pentru ei și urmează să avem un videoclip și sper ca acest videoclip să-i însoțească și să-l asculte înainte de toate concursurile de aici încolo” – Carmencita Constantin, președinte FRG.

„Ideea e una super OK, super-frumoasă. Abia l-am auzit, am luat și eu acel cartonaș să mă uit și eu la versuri. Sună bine, e dinamic, antrenant, antrenantă muzica, e OK. Eu cânt peste tot, numai că nu prea am voce, fugiți de lângă mine dacă încep să cânt” – Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial și european la gimnastică.