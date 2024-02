Cel puţin opt morţi şi zeci de răniţi în centrul Indiei, în explozia unei fabrici de focuri de artificii. Unele victime, moarte într-o busculadă

Imagini difuzate de posturi indiene de televiziune surprind flăcări ridicându-se la cer după explozia acestei uzine din districtul Harda, în statul Madhya Pradesh.

An explosion and fire ripped through a firecracker factory in Harda in India, where several people were reportedly killed and injured.

— Al Jazeera English (@AJEnglish)

Zeci de ambulanţe au fost trimise la faţa locului pentru a evacua răniţii.

Un reprezentant de rang înalt al poliţiei districtului, Rajeshwari Mahobia, a comunicat AFP un bilanţ de ”opt morţi, până în prezent, şi aproximativ 80 de răniţi” şi a adăugat că ”numărul morţilor probabil va creşte”.

Ministrul-şef al Madhya Pradesh, Mohan Yadav, a anunţat că medici de la unităţi de mari arşi de la principalele spitale vecine au fost îndemnate să ”facă pregătirile necesare”.

”Ambulanţe sunt trimise către Harda din zone din jur, iar armata a fost contactată să organizeze trimiterea unor elicoptere”, anunţă într-un mesaj pe X Yadav.

Cel puţin 20 de ambulanţe se aflau la faţa locului, iar alte 50 au fost trimise săajute răniţii, a precizat el.

Un chirurg de la spitalul districtului Harda, Manish Sharma, a anunţat un aflux important de răniţi.

”Avem opt morţi în spital, un total de 90 de persoane au fost internate până în prezent şi am transferat alte 15 către un spital mai mare”, a declarat el AFP.

”Pe măsură ce sunt salvate alte persoane la faţa locului, ele sunt aduse aici”, a precizat el.

Aproximativ 15 vehicule de pompieri au fost mobilizate împotriva incendiului uriaş, care nu era controlat, anunţă un oficial de rang înalt din district însărcinat cu operaţiunile la fabrică Kailash Chand Parte.

VIDEO | Visuals from Harda in Madhya Pradesh where an explosion in a firecracker factory earlier today claimed several lives and left dozens injured.

— Press Trust of India (@PTI_News)

Între 200 şi 300 de persoane muncesc în fabrică, însă nu se ştia câte se aflau în interior la momentul exploziei, a anunţat el.

”Cel puţin zece clădiri din jurul complexului în care a avut loc explozia au fost avariate din cauza puterii exploziei”, declară el.

BUSCULADĂ SÂNGEROASĂ

Unele victime au murit într-o ”busculadă în urma exploziei”, declară un poliţist local, Abdul Raees Khan, citat de Times of India.

Echipe de salvatori ”nu au ajuns încă la locul exploziei, pentru că incendiul era în curs”, anunţă el.

Exploziile sunt frecvente în fabricile de focuri de artificii şi de petarde din India.

Focurile de artificii sunt foarte populare în India, mai ales de sărbătoarea hindusă Diwali şi la căsătorii.

Însă numeroase fabrici nu respectă norme elementare de securitate.

În 2019, cel puţin 19 persoane au murit în explozia unei fabrici de artificii la Batala, în estul statului Punjab, iar alte zece au fost ucise în acelaşi an la Bhadohi, în Uttar Pradesh.