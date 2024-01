Cel puţin şase morţi şi peste 20 de răniţi la Baku, într-o explozie urmată de un incendiu într-un depozit comercial. Săptămâna trecută, patru nou-născuţi morţi într-un incendiu electric la o maternitate în capitala azeră. Anchete penale

O anchetă penală a fost deschisă cu privire la ”încălcarea regulilor de securitate la incendiu”, anunţă într-un comunicat comun procurorul general şi Ministerul Situaţiilor de Urgenţă.

”Bilanţul unui incendiu într-un depozit se ridică la şase morţi”, anunţă Procuratura Generală.

Un pic mai devreme, autorităţile au anunţat că au fost rănite 24 de persoane.

Imagini publicate de presa locală surprind o clădire cu acoperişul sfârtecat şi în parte distrus din care se ridica un fum gros gri.

A powerful explosion occurred in a furniture workshop in Baku, many ambulance teams rushed to the scene, local media wrote that there were dead

În mijlocul ruinelor, salvatori acţionau, potrivit acestei întegistrări video.

Săptămâna trecută, patru nou-născuţi au murit într-un incendiu la o maternitate din Baku.

O anchetă a fost deschisă şi atunci tot cu privire la ”încălcarea regulilor de securitate”, iar potrivit primelor elemente incendiul a fost cauzat de electricitate.

În aprilie 2022, o explizie s-a soldat cu un mort şi 37 de răniţi într-un club de noapte din capitala azeră.

Ea a fost cauzată de o scurgere dintr-o butelie de gaze lichefiate depozitată în club.

Incendii de amploare sunt frecvente în fosta URSS, din cauza nerespectării normelor de securitate şi unor echipamente îmbătrânite.