Charles al III-lea subliniază în mesajul de Crăciun valorile ”universale” împărtăşite de marile religii, consideră protejarea Pământului o datorie spirituală şi îndeamnă la compasiune faţă de cei vulnerabili

În timpul războaielor din Fâşia Gaza şi Ucraina, el subliniază îndemnul lui Isus ”fă-le altora aşa cum ar vrea să-ţi facă ei ţie”.

Regele Charles vorbeşte despre protejarea planetei ca despre o datorie spirituală.

El laudă eforturile voluntarilor care-i ajută pe cei nevoiaşi.

A doua emisiune de Crăciun a regelui, înregistrată la Palatul Buckingham, abordează unele dintre cele mai personale cauze pe care le susţine – construirea unor punţi între religii, protecţia mediului şi îngrijirea celor vulnerabili.

El militează de mult în favoarea susţinerii legăturilor între diverse comunităţi religioase, atât în Regatul Unit, cât şi în străinătate, iar una dintre temele majore ale mesajului său de Crăciun din acest an este cât de multe au în comun marile religii, în pofida conflictelor care fac ravagii în Orientul Mijlociu şi în alte părţi.

Regele evocă valorile universale ale respectului faţă de ceilalţi în ”religiile familiei amrahamice”, iudaismul, isloamul şi creştinismul.

”Mă rog să putem face tot ceea ce ne stă în putere pentru a ne apăra unii pe ceilalţi”, spune regele şi îndeamnă la mai multă toleranţă faţă de alţii, la a ”ne imagine pe noi înşine în locul vecinilor noştri şi a le vrea binele, aşa cum îl vrem pe al nostru”.

Bradul de Crăciun replantat de lângă Charles transmite propriul mesaj, însă el simbolizează o temă importantă a discursului.

”Onorarea întregii creraţii” este o ”credinţă împărtăşită de toate religiile”, spune regele, care a susţinut recent un discurs important la summitul COP28 în lupta împotriva modifiăcrilor climatice, lma Dubai.

”A avea grijă de această creaţie este o responsabilitate care le revine oamenilor de toate confesiounile şi niciuneia. Ne pasă de Pământ de dragul copiilor copiilor noştri”, subliniază el, legând spiritualitatea şi mediul.

Regele evocă rolul ciobanilor ”apropiaţi de natură” din povestea naşterii lui Isus. În înregistrare se cântă cântecul de Crăciun ”While Shepherds Watched Their Flocks”, interpretat de un cor comunitar din Bexley, a cărui misiune este să lărgească accesul la muzică.

Într-un astfel de discurs, Charles este nevoit să găsească un echilibru între abordarea temelor majore de actualitate şi evitarea unei alunecări în politică.

El cere în mesajul său de Crăciun despre protejarea celor care au nevoie de ajutor, dtrăini ori membri ai propriei familii.

Charles şi-a sărbătorit împlinirea vârstei de 75 de ani prin lansarea Coronation Food Project, pentru a susţine donarea surplusului de mâncare bîăcilor de mâncare şi reducerea risipei mâncării. Imagini de la acest eveniment au fost introduse în înregistrarea video.

”Această grijă şi compasiune pe care le le arătăm altora este una dintre temele poveştii Crăciunului, mai ales când Mariei şi lui Iosif străini le oferă adăpost atunci când au nevoie de el, atunci când aşteptau naşterea lui Isus”, subliniază regele.

El salută în voluntari şi în cei cărora le pasă de alţii ”coloana vertebrală esenţială a societăţii noastre”.

În înregistrarea discursului sunt inserate imagini şi momente-cheie din acest an – încoronarea şi vizite de stat.

În ea apar şi alţi membri care se află în prezent în centrul Familiei Regale, prinţul şi prinţesa de Wales, ducele şi ducesa de Edinburgh şi prinţesa regală.

”Astfel, în acestă zi de Crăciun, le transmit inima şi mulţumirile mele tuturor celor care se servesc unii pe alţii, tuturor celor care au grijă de casa noastră comună şi tuturor celor care văd şi caută binele altora, nu în cele din urmă al prietenului pe care nu-l cunoaştem încă. În acest fel, dăm ceea ce este mai bun în noi”, declară regele, care-şi reuneşte astfel toate temele.