China denunţă ”mentalitatea de colonizator” a Regatului Unit şi ”ipocrizia” UE în urma unor critici faţă de adoptarea unei noi legi a securităţii Hong Kongului, ”Articolul 23”

Consiliul Legislativ din Hong Kong, o fostă colonie britanică retrocedată Chinei în 1997, a adoptat marţi, în unanimitate, o nouă lege a securităţii naţionale, care prevede pedepsirea cu închisoarea pe viaţă a ”trădării” şi ”insurecţiei”.

already had a national security law imposed by Beijing.

Now it has another one. includes new crimes like treason, espionage, external interference & unlawful handling of state secrets, with the most serious offenses punishable by up to life in prison.

— Kristie Lu Stou (@klustout)

Textul, care urmează să intre în vigoare la 23 martie, completează legea securităţii naţionale impusă de Beijing în acest teritoriu în 2020, în urma unor mari manifestaţii, cu un mai înainte, în favoarea democraţiei la Hong Kong.

Ministrul britanic de Externe David Cameron a denunţat faptul că acest text ”va aduce şi mai multe atingeri drepturilor şi libertăţilor în oraş” şi ”subminează aplicarea de către Hong Kong a obligaţiilor internaţionale” cu caracter constrângător prevăzute la retrocedare.

Ca răspuns, Comisariatul chinez însărcinat cu Afaceri Externe reproşează Regatului Unit faptul că este ”ipocrit şi foloseşte standarde duble”, referindu-se la legi britanice ale securităţii naţionale, dintre care una a fost adoptată anul trecut.

”Regatul Unit a făcut comentarii incendiare şi iresponsabile despre situaţia de la Hong Kong (…), din cauza unei mentalităţi profund ancorate de colonizator şi de predicator”, denunţă Comisariatul, care face oficiu de minister al afacerilor externe chinez la Hong Kong.

”Cerem de îndată Regatului Unit să-şi corecteze poziţia, să înfrunte realitatea şi să renunţe la fantasma de a-şi continua influenţa colonială la Hong Kong”, denunţă miercuri, într-un comincat, comisariatul.

Comisariatul publică un răspuns distinct criticilor UE, care consideră că noua lege afectează ”atractivitatea pe termen lung” a teritoriului ca centru internaţional de afaceri.

”Cerem ca UE să ţină cont de îndată de interesul viu pe care-l suscită legea la Hong Kong şi să-şi abandoneze politica ipocrită” şi ”prejudecăţile”, scrie Comisariatul.

”O ŢARĂ, DOUĂ SISTEME”

Noua lege adoptată de Parlamentul local enumeră cinci categorii de infracţiuni, în afara celor pedepsite de textul din 2020, şi anume trădarea, insurecţia, spionajul şi furtul de secrete de stat, sabotajul care pune în pericol securitatea naţională, răzvrătirea şi ”amestecul extern”.

Noua lege – denumită ”Articolul 23” – are ca scop să acopere ”goluri” lăsate de precedenta legislaţie, a anunţat liderul Hong Kongului John Lee.

Legislators in Hong Kong passed the Safeguarding National Security bill, commonly known as Article 23 within 11 days of tabling a draft. The controversial law raises concern over further restrictions of freedoms in Hong Kong.

— Radio Free Asia (@RadioFreeAsia)

Guvernul teritoriului apreciază că crearea acestei noi legi este necesară în virtutea Legii fundamentale – mini-Constituţia insulei de la retrocedare, în 1997.

Ambasada chineză în Regatul Unit dă asigurări că textul ”protejează complet drepturile şi libertăţile de care se bucură locuitorii Hong Kongului” şi îl acuză pe David cameron de ”distorsionarea realităţii”.

Statele Unite, ONU şi Japonia au criticat, la rândul lor, Articolul 23.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, Vedant Patel, a declarat marţi că Washingtonul este ”alarmat” de conţinutul legii.

The passage of Hong Kong’s new security law has the potential to accelerate the closing of Hong Kong’s once open society. We are alarmed by the sweeping and vaguely defined provisions laid out in the Article 23 legislation.

— Vedant Patel (@StateDeputySpox)

Înaltul Comisar ONU al Drepturilor Omului Volker Türk a catalogat textul şi adoptarea acestuia ”pripită” drept ”un pas înapoi în apărarea drepturilor omului”.

Japonia şi-a exprimat ”marea îngrijorare faţă de adoptarea (legii) care va submina şi mai mult încrederea în principiul «o ţară,. două sisteme»”, menit să garanteze libertăţile de la Hong Hong, ca autonomia judiciară şi legislatovă faţă de China continentală, care i-a adus statutul de centru financiar mondial.

Acest principiu prevăzut de Acordul retrocedării este în vigoare până în 2047.