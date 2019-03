“Cine vrea să ia independența justiției vrea să ne FURE liber!” Gabriel Liiceanu, reacție DURĂ la legile Justiției

Filosoful Gabriel Liiceanu a participat, joi, la protestul studenților și profesorilor de la Facultatea de Filosofie din București față de OUG 7. El a spus că „nevoie de libertate” a condus la acest protest și că e nevoie ca justiția să fie independentă, deoarece, altfel, „suntem la cheremul oricărei oricărui demagog și arivist politic”.

„Pe această pancartă am pus o propoziție a doamnei procuror Arina Corsei, care spune în câteva cuvinte simple despre ce este vorba („Fără justiție independentă nu există oameni liberi.” – n.red.). Am trăit 40 de ani într-o societate totalitară. Am vrea să rămânem liberi, așa cum, prin moartea a peste o mie de oameni, am devenit după 89. În clipa în care Justiția își pierde independența, suntem la cheremul oricărei clase politice, a oricărui demagog, a oricărui arivist politic, a oricărui om care pune mai presus puterea și interesele lui decât cele ale țării”, a spus Gabriel Liiceanu.

„Nevoia de libertate ne împinge aici. Cine vrea să ia independența justiției vrea să ne fure liber. În final, se poate face cu fiecare ce se vrea. Cei care au trăit înainte de 90 știu ce vorbesc. Sunt aici pentru că am fost profesor 20 de ani în această facultate. În același timp, protesteaza la Litere colegi de-ai noștri, sunt toți membrii Grupului de Dialog Social, dar am preferat să vin aici, pentru că mă leaga ceva din viață de acest loc. Aici am încercat să-i învăț pe copii ce înseamnă libertate”, a adăugat filosoful.

Filosoful a adăugat că „o picătură de apă în apa mare contează” și că „avem mereu obligația să-i tragem la răspudnere pentru ce ne fac, când fac ceva potrivnic intereseleor noastre. Ei slujesc oamenii care i-au ales. Dacă își bat joc de noi, viața noastră se duce naibii”.

El a lăudat pe această cale și protestele magistraților.

„Ce mi se pare formidabil e că magistrații nu acceptă să fie înjugaţi la carul puterii. Mi se pare sublim ce au făcut, le datorăm foarte mult. Pentru că le datorăm ce am trăit mai frumos în ultimii ani la nivelul justiției, am văzut pedespiți jefuitori ai țării, corupți, demagogi, mincinoși”, a adăugat Liiceanu.