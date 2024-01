Ciucă, după întâlnirea cu premierul din Vietnam: ”Schimburile comerciale între România şi Vietnam sunt la aproximativ 440 milioane dolari”

„Tocmai am încheiat activitatea bilaterală pe care am avut-o împreună cu premierul Republicii Socialiste Vietnam. A fost o activitate care se desfăşoară la invitaţia premierului României. Am discutat aspectele legate de consolidarea relaţiilor bilaterale şi domeniile de interes Între România şi Vietnam există un schimb comercial care a atins nivelul de aproximativ 440 de milioane de dolari şi, desigur, potenţialul poate să ne încurajeze să identificăm acele oportunităţi prin care să creştem schimburile comerciale. Desigur, este important să echilibrăm balanţa acestora”, a afirmat Nicolae Ciucă, după întâlnirea de la Senat, luni la Parlament.

Acesta a mai subliniat că un un interes aparte a fost acordat Educaţiei, iar premierul Pham Minh Chinh vrea continuarea relaţiilor în acest domeniu, fiind absolvent de studii superioare în România.

„Am continuat pe domeniul educaţiei. Ştim cu toţii că premierul Vietnamului a absolvit studiile universitare în ţara noastră şi a insistat foarte mult pe continuarea acestor relaţii în domeniul educaţiei şi la nivel parlamentar. I-am comunicat că vom sprijini, prin aprobare la nivel politic, la nivel parlamentar, documentele semnate pe linie guvernamentală”, a mai explicat preşedintele Senatului.