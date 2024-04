Clădirea – monument istoric în care funcţionează librăria „Şt. O. Iosif” din Braşov a fost renovată şi redeschisă – FOTO

Fondată în 1991 de Ana şi Virgil Oniţă, Libris este una dintre primele companii postdecembriste dedicate cărţii şi culturii. „Vatra” Libris este librăria „Şt. O. Iosif” din Braşov, un spaţiu care există încă din 1918 şi în care, pe parcursul a mai bine de un secol, a funcţionat întotdeauna o librărie. De-a lungul timpului aceasta a avut diverse denumiri, dar numele iniţial a fost „Şt. O. Iosif”, iar Libris îl păstrează în continuare, fiind o ancoră a culturii braşovene şi, probabil, cea mai veche librărie din ţară.

“Am intrat în lumea comerţului de carte înainte de anii ‘80, iar în urmă cu 33 de ani am preluat librăria. Imediat după ‘89, librăria Şt. O. Iosif, unde lucram ca librar, era în mare pericol să fie transformată în orice altceva. În ‘91 am demarat proiectul Libris cu gândul şi viziunea ca această librărie să rămână o Casă a Cărţii şi aşa a devenit prima librărie privatizată din România şi sediul Libris. Cât despre Şt. O Iosif, această denumire există încă din 1918. Chiar dacă pe parcursul anilor librăria a avut şi alte denumiri, aceasta era deja cunoscută de către publicul larg, nu doar cel braşovean, aşa că nu i-am schimbat niciodată numele”, spune Ana Oniţă, fondator Libris.

Design experienţial, cu 15.000 de titluri şi trei zone dedicate cititorilor de toate vârstele

Librăria va deveni o destinaţie importantă pe harta Braşovului şi nu numai, găzduind peste 15.000 de titluri. Spaţiul de 200 mp, împărţit în 3 zone mari, a fost regândit şi reamenajat.

Salonul principal găzduieşte cărţile de beletristică în română şi engleză, titlurile de dezvoltare personală, spiritualitate, parenting, young adult şi accesoriile. Atelierul de poveşti, respectiv zona pentru copii între 0-8+ ani, este dedicată volumelor pentru cei mici. Laboratorul de idei, salonul de la subsol, serveşte evenimentelor şi găzduieşte titlurile de specialitate (drept, medicină, carte şcolară). Astfel, subsolul a fost transformat într-un centru cultural multifuncţional, gândit să găzduiască lansări de carte şi alte evenimente, cu trepte ample care facilitează adunările publice.

“De-a lungul celor 6 luni de lucru la renovarea librăriei Şt.O.Iosif, filozofia şi ADN-ul Libris s-au manifestat mai mult ca niciodată. De la respectul pentru carte şi experienţa cititorilor, care sunt centrale în toate proiectele noastre, la agilitate, adaptare şi deschidere la schimbare, toate sunt reflectate astăzi în spaţiul fizic al librăriei. Fiind un spaţiu istoric, în care de 105 ani a funcţionat întotdeauna o librărie, am avut parte de multe provocări în acest proiect de amenajare. Dar asemenea unui personaj dintr-o carte, care se dezvoltă cu fiecare pagină parcursă, şi noi şi proiectul nostru am depăşit provocările şi am ajuns într-un punct culminant. Iar din acest punct, sunt convinsă că librăria Şt. O. Iosif va deveni deopotrivă o destinaţie culturală şi turistică, fiind probabil şi cea mai veche librărie din ţară”, spune Augusta Oniţă-Bagoly, manager.

Designul şi amenajarea au fost realizate de arhitectul Ştefan Vlad de la Singleart Design&Architecture. “Acest proiect nu a fost doar o reamenajare, ci o reimaginare a modului în care spaţiul fizic al Libris poate amplifica şi completa prezenţa din online”, precizează arh. Ştefan Vlad.

Zona de relaxare a fost accentuată de un perete verde, cu plante naturale stabilizate, creând un colţ de lectură intim şi inspiraţional.