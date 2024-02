Claudia Pavel se relansează Cream, dar pe piața cosmeticelor! Afacerea inspirată de munca mamei sale cu care speră să dea lovitura

Claudia Pavel se relansează Cream, dar pe piața cosmeticelor. Vedeta ce influența puștoaicele anilor 2000, solista se întoarce la titulatura sub care a activat ani buni în lumea muzicii, însă pentru a sublinia și promova propria linie de cosmetice.

O afacere inspirată de munca mamei sale, care și-a făcut un renume conducând unul dintre cele mai populare saloane de profil din Mangalia.

”În copilărie, am crescut in salonul de coafor al mamei mele, care a fost intotdeauna și încă este un hair stilist remarcabil. Ea era supranumită “Sophia Loren a litoralului romanesc” și mi-a arătat cât de important este să ai grijă de păr. Această experiență mi-a demonstrat că îngrijirea părului este mai mult decât un simplu obicei zilnic – este un ritual special, care necesită atenție și produse de calitate. Așa că am decis să aduc această idee la viață și să creez ceva unic”, spune Claudia Pavel care lansează propria linie de produse pentru îngrijirea părului.

Claudia Pavel se relansează Cream, dar pe piața cosmeticelor! ”Sunt un omagiu adus mamei mele, copilăriei mele și călătoriei mele personale de îngrijire a părului”, spune, mândră solista care, pentru educația fiului său, a ales să se mute peste Ocean, în țara în care Noah Mihail s-a născut în urmă cu 11 ani.



Claudia consideră că internetul este o invenție extraordinară pentru activitatea sa, și își poate continua contractele de imagine, ilustrate pe paginile sale oficiale, de oriunde s-ar afla. În plus, împacă plăcutul cu utilul și s-a angajat la un post de radio muzical din Miami.