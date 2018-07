Comentariu violent în Washington Post: Dragnea acționează asemenea unui “ticălos”

Democrațiile din Europa Centrală sunt în pericol din cauza ascensiunii partidelor populiste în Polonia, Ungaria și România, acestea lansând un asalt asupra statului de drept, scrie Washington Post într-o opinie semnată de board-ul editorial. Liviu Dragnea, cu două condamnări la activ, este descris ca acționând asemenea unui ”ticălos” care se victimizează și atacă justiția.

Pe măsură ce partidele populiste își promovează agenda în Polonia, Ungaria și România, normele pluralismului democratic sunt distruse, iar regimurile alunecă spre autoritarism, notează publicația. Asaltul este concentrat asupra statului de drept și a garantului acestuia, sistemul judiciar.

În România, scrie conducerea editorială a cotidianului american, liderul partidului de guvernâmânt PSD a fost condamnat de două ori pentru abuz în serviciu și fraudă electorală. În replică, Liviu Dragnea a început să atace justiția, încercând să oprească lupta anti-corupție care a cunoscut o amploare fără precedent în ultimul deceniu.

Parlamentarii PSD si ALDE au modificat in Comisia speciala pentru Legile Justitiei mai multe infractiuni pentru care erau cercetati sau judecati politicieni. Infractiunea de abuz in serviciu a fost aproape dezincriminata in baza noilor schimbari legislative.

