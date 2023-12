Compania BTDConstruct & Ambient a finalizat lucrările pentru o reţea inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în 3 comune din judeţul Olt, în parteneriat cu CEC Bank

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la suma de peste 65 milioane lei.

În cadrul proiectului s-au realizat 130 km de reţea de distribuţie şi 3.700 de branşamente. De asemenea, s-a construit şi o staţie de reglare, măsurare de capacitate 10.000 mc/h şi s-a efectuat racordare la Sistemul de Transport Gaze Naturale.

”BTDConstruct & Ambient, companie 100% românească, înfiinţată în anul 2013, care activează în domeniul construcţiilor generale, a reuşit să finalizeze un sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în localităţile Studina, Grădinile şi Brastavăţu din judeţul Olt într-un timp record de doar 5 luni”, arată banca, într-un comunicat.

Proiectul, care beneficiază de finanţare europeană prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), coordonat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a fost început în luna iulie şi finalizat la începutul lunii decembrie, deşi termenul de execuţie a unui astfel de proiect se încadrează, de regulă, între 18 şi 24 de luni, precizează CEC Bank.

“În calitate de antreprenor general am conştientizat, încă de la începutul acestui proiect, nevoia unei planificări foarte detaliate şi precise a lucrărilor, astfel încât să ne încadrăm în termenul scurt pe care ni l-am propus. Prin această abordare, am reuşit să aplicăm exigenţele şi rigorile dobândite în mediul privat pentru a reduce termenul de execuţie ca în final să facilităm, cât mai rapid, accesul consumatorilor casnici din aceste localităţi la o reţea de gaze naturale sigură şi modernă. Din perspectiva resurselor, compania BTDConstruct & Ambient a alocat un număr considerabil de profesionişti şi utilaje pentru a menţine lucrările într-un ritm susţinut. Însă această desfăşurare de forţe nu ar fi fost posibilă fără sprijinul semnificativ oferit de partenerul nostru bancar, CEC Bank, care a acoperit componenta de finanţare a operaţiunilor noastre. De aceea, dorim să subliniem aportul important al acestui parteneriat la succesul întregistrat în proiectele noastre. Ne bucurăm de acest rezultat remarcabil, cu atât mai mult cu cât, acest serviciu public de distribuţie gaze naturale reprezintă şi o modernizare a infrastructurii locale, ceea ce va atrage mai departe o mai bună dezvoltare a zonei. Suntem animaţi de ideea de a contribui la dezvoltarea reţelei energetice din ţara noastră, de aceea ne propunem să aplicăm practica execuţiei eficiente şi rapide în toate proiectele pe care le contractăm”, a declarat Răzvan Pârvulescu, head of Business Development BTDConstruct & Ambient.

Proiectul „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comunele Studina, Grădinile şi Brastavăţu, Judeţul Olt” a fost împărţit în trei loturi, după cum urmează:

Lot 1 „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Studina, Judeţul Olt” – reprezentând lucrări de execuţie reţea distribuţie gaze naturale, respectiv aproximativ 49,5 km reţea de distribuţie gaze naturale şi aproximativ 1.331 branşamente de gaze naturale şi sistem inteligent de monitorizare a distribuţiei gazelor naturale pentru reţeaua construită.

Lot 2 „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Grădinile, Judeţul Olt” -reprezentând lucrări de execuţie reţea distribuţie gaze naturale, respectiv aproximativ 23,2 km reţea de distribuţie gaze naturale şi aproximativ 697 branşamente de gaze naturale şi sistem inteligent de monitorizare a distribuţiei gazelor naturale pentru reţeaua construită.

Lot 3 „Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale în comuna Brastavăţu, Judeţul Olt” – reprezentând lucrări de execuţie reţea distribuţie gaze naturale, respectiv aproximativ 57,6 km reţea de distribuţie gaze naturale şi aproximativ 1.672 branşamente de gaze naturale şi sistem inteligent de monitorizare a distribuţiei gazelor naturale pentru reţeaua construită.

„CEC este alături de companiile româneşti şi acordă finanţare proiectelor care servesc nevoilor reale ale comunităţilor locale. Pentru noi este foarte important să susţinem proiecte de impact, la nivel local si naţional, proiecte sustenabile, care prin natura lor au un impact pozitiv asupra mediului. CEC Bank a luat măsuri pentru implementarea principiilor ESG. Vorbim despre un model de business în care noi, pentru noi, pentru afacerea noastră, pentru viitorul nostru, suntem responsabili. CEC Bank susţine dezvoltarea capitalului autohton în România şi considerăm că acesta trebuie să fie motorul economiei din punct de vedere al valorii adăugate şi al impactului pe piaţa muncii. Sprijinim economia reală şi companiile româneşti, lucru pe care l-am dovedit deja prin cifre. Ne dorim să fim banca de casă a antreprenorilor români”, a declarat Laura Mihai, director Direcţia Clienţi Mari la CEC Bank.

BTDConstruct & Ambient este o companie 100% românească, înfiinţată în anul 2013, care operează în domeniul construcţiilor generale. Compania asigură servicii integrate – de la faza de proiectare şi arhitectură, project management, inginerie superioară şi sisteme sofisticate digitale (BIM) şi până la cea mai bună expertiză tehnică – bazându-se pe echipe de specialişti cu experienţă solidă în domeniu.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de 69,08 miliarde lei, la sfârşitul primului semestru al anului 2023.