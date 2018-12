Conferința anuală a liderilor universităților europene – CESAER la Universitatea Politehnica din București

Pe parcursul celor 200 de ani, poziția UPB s-a dezvoltat constant în cadrul ecosistemului național și internațional de instituții de învățământ superior tehnic, oferind perspective solide pentru aprofundarea raporturilor de cooperare în toate domeniile de interes.

Acest moment remarcabil în istoria UPB continuă să fie celebrat printr-o suită de evenimente științifice și culturale, menite să consolideze prestigiul dobândit în cei peste două sute de ani de existență și să reafirme calitatea învățământului superior românesc.

Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a găzduit Adunarea Generală a CESAER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – una dintre cele mai importante asociații universitare la nivelul Uniunii Europene. Evenimentul a reunit reprezentanții a peste 50 de universități europene, împreună cu personalități din lumea cercetării și a învățământului superior.

Lucrările conferinței s-au desfășurat pe parcursul a trei zile, iar programul a cuprins conferințe, sesiuni plenare, grupuri tematice, precum și vizite la centrele de cercetare ale universității. În cadrul evenimentului au susținut discursuri liderii celor mai importante instituții de învățământ superior din Europa.

La eveniment au fost prezenți și Comisarul European pentru Dezvoltare Regională, doamna Corina Crețu și Dan Nica, Europarlamentar și membru al Comisiei Europene pentru Industrie, Cercetare și Energie. Adunarea a avut loc între 17 și 19 octombrie 2018.

Adunarea generală anuală a CESAER – asociația care și-a propus să reprezinte universitățile specializate în știință și tehnologie din Europa – a avut loc anul acesta în România pentru a celebra împlinirea a 200 de ani de la înființarea Universității Politehnica din București. În același timp, întâlnirea a fost ocazionată de centenarul Marii Uniri și de preluarea conducerii Consiliului UE în prima jumătate a anului 2019.

Tema evenimentului a fost legată de importanța colaborării în cercetare, inovație și educație și de beneficiile economice pe care le poate aduce întărirea colaborării internaționale între universități în aceste domenii. În cadrul evenimentului au fost discutate atât rolul universităților în spectrul mai amplu al cercetării și inovării, cât și negocierile purtate de CESAER pentru crearea unei noi generații de instrumente de finanțare ale Uniunii Europene. O importanță deosebită a fost acordată și eforturilor de continuare a colaborărilor cu universități din Regatul Unit.

În cadrul evenimentului a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia Președintele CESAER, Sir Jim McDonald, a declarat: “Aşadar, cred că oricare universitate din Europa ar fi foarte mulţumită să primească jumătate de miliard de euro în investiţii de infrastructură. Ce am obţinut aici este un vârf al investiţiilor de infrastructură în cadrul educaţiei academice Europene. (…) Cred că România se poate mândri cu reputaţia pe care a reuşit să şi-o creeze UPB în Europa, cum reuşesc să strângă oameni de pe tot globul pentru a participa în programele lor academice, iar eu mă bucur că sunt aici şi pot vedea nivelul de entuziasm şi calitatea infrastructurii de cercetare şi de asemenea a infrastructurii de predare. Biblioteca şi sălile de curs ce au fost construite spun multe despre investiţiile ample care au fost făcute aici”.

Potrivit acestuia, UPB este o instituţie de învăţământ membră a CESAER cu rezultate academice performante.

“UPB este unul dintre membrii noştri de valoare, o universitate tehnică excelentă. Poate că a fost fondată acum 200 de ani, însă este o universitate cu ambiţie mare şi care aduce o contribuţie adevărată educaţiei, cercetării şi în materie de rezultate academice performante. Astfel, dacă ne uităm la campusul universităţii, aproape jumătate de miliard de euro au fost investiţi, dovedind implicarea României în educaţie, precum şi faptul că această universitate este atât integrată în Europa, cât şi o universitate tehnică ce are un impact asupra lumii”, a spus McDonald.

Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, care este şi director Board CESAER, a amintit că în ultimii ani au fost investiţi peste 500 de milioane de euro în infrastructură şi personal.

“Ne dorim ca după această adunare generală colegii noştri să cunoască potenţialul şi să putem dezvolta noi proiecte alături de partenerii noştri europeni. (….) Pentru universitatea noastră este o oportunitate extraordinară să aibă alături de noi rectori, reprezentanţi ai celor mai importante universităţi de tehnologie din Europa. Este o oportunitate de a învăţa, de a schimba foarte multe informaţii. (…) Este o ocazie excepţională să prezentăm infrastructura universităţii. Universitatea nu este o unitate militară, este o universitate extrem de deschisă, o universitate care îşi doreşte parteneriate, avem parteneriate cu universităţi din peste 100 de ţări ale lumii şi dorim să dezvoltăm aceste parteneriate şi pentru studenţii noştri dar şi pentru profesorii şi cercetătorii din universitate”, a spus rectorul Mihnea Costoiu.

CESAER este o asociație europeană formată din peste 50 de universități specializate în știință și tehnologie din 26 de țări. Asociația non-profit a fost înființată în 1990 și este recunoscută pentru importanța ei în Spațiul European an Cercetării. Obiectivele organizației sunt legate de optimizarea politicilor din domeniul educației și cercetării, de creșterea bugetului UE dedicat cercetării și de promovarea cooperării internaționale ca instrument principal pentru avansarea inovației.

Universitatea Politehnica din București este cea mai mare universitate cu profil tehnic din țară și singura universitate membră CESAER din România. Misiunea universității este de autiliza inovația tehnologică cu scopul de a promova atât cunoașterea cât și o economie națională și europeană prosperă.