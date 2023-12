Conferinţa News.ro – Milcev (Camera de Comerţ Americană): PIB-ul s-a dublat de la intrarea în UE, populaţia activă nu s-a dublat / Dabu (Concordia): Deficitul este şi calitativ – VIDEO

– Adelina Dabu: N e apropiem de ceea ce numeşte Middle Income Trap. Iar asta vine împreună cu un deficit semnificativ pe piaţa forţei de muncă, atât din perspectivă cantitativă, dar dublat, şi asta face lucrurile şi mai grave, de un deficit calitativ

“Suntem într-un moment critic în care se întâlnesc mai multe forţe, de natură economică, dar şi de natură socială. Am crescut din punct de vedere al PIB-ului, un avans semnificativ care s-a văzut inclusiv în salarii, de exemplu viteza cu care au crescut ele, dar ne apropiem de ceea ce numeşte Middle Income Trap. Iar asta vine împreună cu un deficit semnificativ pe piaţa forţei de muncă, atât din perspectivă cantitativă, dar dublat, şi asta face lucrurile şi mai grave, de un deficit calitativ, respectiv competenţele care ar trebui să fie la nivelul aşteptărilor privind digitalizarea şi economia verde ca să trecem la o valoare adăugată mai mare în economie, ca să depăşim acest middle income trap şi să ne salvăm de el, ar trebui să ne dezvoltăm în nişte zone în care nu avem competenţe”, a declarat Adelina Dabu.

– Alex Milcev: 70% din deficitul de forţă de muncă este concentrat în zona Bucureşti-Ilfov, regiunea nord-vest şi vest

“De la momentul aderării la Uniunea Europeană, din 2007 până în 2022, PIB-ul României s-a dublat. Populaţia activă nu că nu s-a dublat, a scăzut. Cum s-a produs dublarea PIB-ului cu aproximativ acelaşi număr de angajaţi? A crescut şi productivitatea muncii”, a declarat Alex Milcev, la evenimentul News.ro.

El s-a referit şi la deficitul de forţă de muncă din ţara noastră.

“Acest deficit de forţă de muncă este neuniform distribuit pe teritoriul ţării. Nu e niciun secret desigur că zonele cele mai dezvoltate din ţară, unde s-au concentrat şi cele mai multe investiţii, atât străine cât şi autohtone, sunt cele care sunt afectate cel mai mult de acest deficit. Deci, 70% din deficitul de forţă de muncă este concentrat în zona Bucureşti-Ilfov, regiunea nord-vest şi vest”, a mai explicat Alex Milcev.

Deficitul forţei de muncă şi trendurile în HR sunt temele principale ale evenimentului televizat News.ro „Focus pe HR” – ediţia a II-a.

Evenimentul, organizat de , în parteneriat cu şi Agenţia de PR şi comunicare , este transmis live de televiziunea , pe pagina şi pe pagina de .

Speakerii evenimentului sunt: CRISTIAN VASILCOIU – Secretar de Stat, Ministerul Muncii; ALEX MILCEV – Preşedinte, Grupul de Lucru Piaţa Muncii, Camera de Comerţ Americană în România (AmCham); ADELINA DABU – Head of Public Affairs and Social Dialogue, Confederaţia Patronală Concordia; ADELA JANSEN – Vicepreşedinte, Camera Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură din România (CCIFER); ANDREI FRUNZĂ – CEO, BestJobs; MIHAI ZÂNT – International Coach, Trainer, Managing Partner Humanistic & Co-founder, Career Shift; LUCIA BRĂDEAN ILIESCU – Country HR Manager, Continental România; ELENA COZIANU – Head of HR, Altex; GEORGE BUTUNOIU – Expert resurse umane şi ALEXANDRU MIHAI – Managing Partner, Nordis Group.

Parteneri ai evenimentului sunt , şi .