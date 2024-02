Consilierul în probleme de securitate naţională al Casei Albe Jake Sullivan trage un semnal de alarmă cu privire la lipsa de muniţie a armatei ucrainene, în lipsa unui acord în Congres asupra unui ajutor destinat Ucrainei

”Cu fiecare zi care trece, costul inacţiunii Statelor Unite creşte pentru curajoşii ucraineni pe front”, avertizează consilierul lui Joe Biden.

Jake Sullivan: „A stronger, more stable, more secure Ukraine is in the fundamental national security interest of the United States.”

Ucrainenii ”vor ajunge într-o poziţie mai puţin solidă dacă nu priomesc muniţie, sisteme de apărare antiaeriene şi celalte echipamente de care au nevoie”, avertizează el.

National Security Adviser Jake Sullivan: „I believe that any member of Congress who does not support funding for Ukraine is voting for an outcome that will make it easier for Putin to prevail…a vote against supporting Ukraine is a vote to improve Putin’s strategic position.”

Noul comandant al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski a catalogat miercuri situaţia de câmpul de luptă drept ”extrem de complexă”, în urma primei sale vizite pe front.

The newly-appointed Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine , Colonel-General Oleksandr Syrsky, asserted in an interview with the German TV channel ZDF that Ukraine has transitioned into a defensive operation, marking a new phase in the war.

Ucraina nu are oameni şi armament împotriva invadatorului rus.

Syrsky clarified that the objective of the defensive operation is to weaken and inflict maximum losses upon Russian force. Daily offensives by Russian forces persist, with particularly intense battles occurring in the Kupyansk direction, where Russia aims to seize control.

”Speakerul” republican al Camerei Reprezentanţilor a refuzat marţi să supună la vot un proiect de lege privind ajutarea Ucrainei, care tocmai fusese adoptat în Senat, Camera superioată a Congresului american.

Acest blocaj – care depăşeşte simpla dezbatere parlamentară – este rezultatul unei încleştări între preşedintele american Joe Biden şi predecesorul său Donald trump, ambii candidaţi în alegerile prezidenţiale prevăzute la 5 noiembrie.

”Le transmit republicanilor din Camera (Reprezentanţilor că) trebuie să alegeţi. Veţi apăra libertatea sau veţi lua partea terorii şi tiraniei? Veţi fi alături de Ucraina sau de Putin? Veţi alege America sau pe Trump?”, i-a interpelat marţi Joe Biden, denunţând influenţa rivalului său miliardar asupra conservatorilor cin Congres.