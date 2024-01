Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Aquila Prod Com vrea să preia Romtec Europa

”Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Aquila Prod Com SA intenţionează să preia Romtec Europa SRL”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Grupul Aquila distribuie produse alimentare şi nealimentare şi furnizează servicii logistice şi de transport marfă intern şi internaţional.

Atât Aquila Prod Com SA, cât şi Romtec Europa SRL produc şi comercializează lichide de întreţinere auto, accesorii auto (inclusiv aerosoli), dezinfectanţi, antigel şi şervetele umede. În plus, Romtec Europa SRL activează şi pe segmentul comercializării accesoriilor IT.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei (nr. 21/1996), această operaţiune trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua tranzacţia în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă în termen de 20 zile.