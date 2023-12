Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte pe tema crizei dintre Venezuela şi Guyana privind Essequibo, după un referendum de ”alipire”. Maduro vrea o Zonă Militară Specială şi a ordonat PDVSA să acorde licenţe de exploatare în Essequibo

Rusia a îndemnat la soluţie ”paşnică”.

That has been the map of Venezuela since its very inception Ian. The only change that Maduro did was to change the stripes on the previous map.

While Sunday’s referendum was fiction, the valid and historical claim of Venezuela to the Essequibo is not and it’s something that goes…

— Carlos Rodríguez López (@caedrolo12)

Această problemă ”trebuie să fie rezolvată într-un spirit de bună vecinătate, căutând soluţii paşnice şi acceptabile de către toţi”, aprecia o purtătoare de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova.

Rusia este o aliată a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, care l-a susţinut pe omologul său rus Vladimir Putin din prima clipă a invaziei Ucrainei.

Moscova a devenit un partener major al Venezuelei, din cauza sancţiunilor americane impuse Caracasului de către Statele Unite, Uniunea Europeană (UE) şi alte ţări din regiune care nu recunosc realegerea contestată a lui Nicolas Maduro într-un al doilea mandat, în 2018.

Consiliul de Securitate al ONU se reuneşte cu uşile închise, la solicitatea Guyanei, la ora locală 15.00 (22.00, ora României), în contextul în care cele două ţări continuă un schimb de declaraţii acerbe cu privire la această zonă de 160.000 de kilometri pătraţi, aflată sub administraţia Guyanei şi revendicată de zeci de ani de Venezuela.

REFERENDUM

”Dacă există un lucru pe care nu-l vrem, acesta este un război în America Latină”, sublinia joi preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva.

Joi seara, principalele ţări sud-americane au îndemnat ”cele două părţi la dialog şi la căutarea unei soluţii paşnice”, în vederea ”evitării unor iniţiative unilaterale care care ar putea agrava” situaţia.

Tensiunile cresc în urma descoperirii unor zăcăminte importante de petrol de către compania americană ExxonMobil, în 2015, şi unei licitaţii a Guyanei în vederea unor explotări în zonă.

Un referendum de anexare a Essequibo, organizat duminică în Venezuela, a fost un ”accelerator”.

Potrivit rezultatului oficial – contestat de numeroşi observatori -, aproximativ 10,4 milioane de alegători venezueleni au participat la această consultare, iar 95% dintre ei s-au declarat în favoarea ”alipirii” Essequibo la Venezuela.

Unii analişti estimează că acest referendum şi retorica naţionalistă a puterii venezuelene cu privire la Essequibo sunt o tentativă de manipulare politică, cu mai puţin de un an de alegerile prezidenţiale prevăzute în 2024.

”Acesta este un fel de balon de eseu” al preşedintelui Maduro, ”înaintea alegerilor prezidenţiale în vederea evaluării capacităţii de mobilizare şi o încercare de a-şi pregăti strategia în 2024”, declară Mariano de Alba de la International Crisis Group.

O ”strategie de divizare a opoziţiei este singurul mijloc ca el să aibă o şansă bună de a câştiga alegerile” în 2024, apreciază el.

Nicolas Maduro vrea să creeze o Zonă Militară Specială în apropiere de frontieră şi a ordonat gigantului public petrolier PDVSA să acorde licenţe de exploatare în Essequibo.

El a ameninţat să interzică în Venezuela companiile petroliere care operează în Essequibo, cu concesiuni acordate de Guyana.

Joi, vicepreşedintele Guyanei Bharrat Jagdeo a declarat că ţara sa ”nu are încredere” în Nicolas Maduro şi în ”guvernul său imprevizibil”.

Lui Maduro ”îi este greu să găsească hrană pentru populaţia sa. Mulţi oameni au fugit din această ţară (…) din cauza politicilor economice dezastruoase pe care le-a desfăşurat şi a lipsei democraţiei”, a denunţat el.

Companiile petroliere care operează în Guyana ”nu trebuie să ţină cont de Maduro şi nici de ultimatumul său. Ele operează în mod legal, în deplină legalitate”, a subliniat el.

În acest context tensionat, ministrul venezuelean al Apărării Vladimir Padrino Lopez a catalogat drept o ”provocare” exerciţii militare aeriene pe care Statele Unite tocmai le anunţau în Guyana.

Washingtonul, un aliat al Georgetown, şi-a exprimat ”susţinerea de nezdruncinat a suveranităţii Guyanei” prin vocea secretarului de Stat american Antony Blinken.