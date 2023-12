Un Boeing 737-800 aparţinând companiei ruse S7, de la Novosibirsk la Moscova, nevoit să aterizeze de urgenţă din cauza unei probleme la motor. Cele 167 de persoane de la bord, tefere. Mentenanţa, afectată de sancţiuni

Avionul – un Boeing 737-800 al companiei S7 – a decolat de la Novosibirsk, în Siberia, către Moscova, însă a fost nevoit să se întoarcă din drum pe aeroportul de plecare, anunţă un departament local al Comitetului rus de anchetă însărcinat cu transporturile.

Potrivit unor informaţii preliminare, avionul a avut o problemă la motor.

S7 Airlines Boeing 737-800 (RA-73665, built 2011) experienced engine issues during take-off (runway 25) and climb-out at Novosibirsk-Intl AP (UNNT), Russia. It is understood that both engines(CFM56) emitted flames and series of bangs was heard on board.

— JACDEC (@JacdecNew)

Cele 176 de persoane care se aflau la bord sunt toate tefere.

”Aterizarea a avut loc în deplină securitate. Nu au existat victime. Motivele şi circumstanţele incidentului sunt pe cale să fie stabilite”, subliniază Comitetul rus de anchetă.

PROBLEME TEHNICE REPETATE

Acest incident intervine în contextul în care Rusia nu mai poate importa piese de schimb pentru avioanele de tip Airbus şi Boeing şi nu are acces la mentenanţa celor doi constructori din cauza sancţiunilor impuse de Occident Moscovei din cauza invaziei Ucrainei.

S7 a fost nevoită să-şi reducă numărul zborurilor cu 10-15% în toamnă şi în iarnă, din cauza dificultăţii de a-şi menţine într-o stare tehnică bună avioanele de tip Airbus, anunţa în octombnrie cotidianul rus de afaceri Kommersant.

Potrivit unor experţi, problemele tehnice riscă să se multiplice în lunile următoare şi să afecteze siguranţa aeriană a Rusiei şi/sau să imobilizeze la sol avioanele de fabricaţie occidentală.

Rusia nu are în prezent vreo alternativă locală în vederea înlocuirii avioanelor de tip Boeing şi Airbus pe care le deţine.

Transportul aerian este vital în cea mai mare ţară din lume – care se întinde pe 11 fuse orare.