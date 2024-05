Tyson Fury vs Oleksandr Usyk. Pentru un pumn de dolari

Oleksandr Usyk a intrat în istorie. Printre vremuri volatile, complicate, imprevizibile. Uncraineanul este campionul evenimentelor neînchipuite, reale și apăsătoare precum cele patru centuri reunite după un sfert de secol. Usyk nu avea cum să piardă meciul cu Tyson Fury. A câștigat pentru compatrioții de pe front și pentru cei împrăștiați peste mările celor patru zări.



Războiul din ring, complet dependent de banii puși în joc, nu ar fi avut loc fără implicarea direct interesata a Riadului. Încleștarea supergreilor a devenit posibilă datorită medierii lui Turki Alalshikh, președintele autorității generale de entertainment din Arabia Saudită, conform BBC.



Politica boxului

Astfel, promotorii Frank Warren și Eddie Hearn, niciodată prieteni, au convenit ca meciul să aibă loc. Până atunci, potrivit companiei manageriate de Hearn, meciul nu fusese posibil întrucât “nu au fost bani sau au fost implicații politice”.



De fapt, implicațiile sunt profund politice, iar banii, mai mulți decât oricând. Arabia Saudită s-a transformat în perioada recentă într-un veritabil hub al superevenimentelor din sport. Lista este lungă și sclipitoare. Campania de sportswashing, permanent susținută pe toate planurile, este larg cunoscută. Pe termen lung ținta este desigur diversificarea și implicit desprinderea de dependența de petrol.



Apoi, estimarea sumei destinate confruntării este fără precedent. Peste 146 de milioane de dolari. Foarte posibil, va fi mai mult decât atât. După înfrângere, Tyson Fury s-a întors acasă la bordul avionului privat în valoare de 43 de milioane de dolari, scrie The Mirror. Conform contractului, celui supranumit “The Gipsy King” îi vor reveni 100 de milioane. Dar e posibil să păstreze doar 68, după plata taxelor datorate ca rezident UK.



Croșee supersonice

Cu toate acestea, aventura arabă a fost foarte profitabilă. Chiar și în pofida declinului evident din runda a noua. Fury a lansat în total 496 de lovituri, precizează The Sun. 157 au fost în plin. Cel mai mare procentaj l-a avut în repriza a șasea, cu 42%. Exact cât a înregistrat Usyk de-a lungul întregului meci. Altfel spus, pentru fiecare pumn reușit, fostul campion va primi aproximativ 637.000 de dolari.



Oleksandr Usyk va încasa 45 de milioane de dolari. Pentru el ascensiunea s-a terminat. Însă greul abia începe. Va trebui să-și apere pe rând, toate centurile cucerite. Revanșa cu Tyson Fury este programată în octombrie. Până atunci, ar urma să boxeze pentru păstrarea titlului IBF, cu challengerul croat Filip Hrgovic, peste doar câteva săptămâni.



Rumble in the Jungle

Este greu de crezut că va fi așa. Însă adevărata victorie a obținut-o deja. Pentru Ucraina. Fapt accentuat public și prompt de președintele Zelensky, dar și de Vladimir Klitschko. Campionul ucrainean detronat de Tyson Furry în 2015, devenit între timp primar al Kievului. Indirect, un alt mod de a reda nesimbioza închipuită dintre box și politică.



În urmă cu 50 de ani Muhammad Ali și George Foreman se întâlneau în Rumble in the Jungle. Încleștarea etalată la Kinshasa nu a fost probabil deloc întâmplătoare. În plin Război Rece, Zair devenise un stat important. După jumătate de secol, alte vremuri, alte incertitudini. Jungla a rămas la fel, doar că între timp, a devenit globală.