„Anul nou care n-a fost” la prestigiosul Festival Internaţional de Film de la Veneţia. Este singurul film românesc din concurs

„Anul nou care n-a fost” va avea premiera mondială la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia.

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia 2024

Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia (28 august – 7 septembrie) este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de acest gen din lume. Secţiunea Orizzonti va fi jurizată de regizoarea şi scenarista americană Debra Granik, Preşedinta Juriului. Caegoria este dedicată filmelor care reprezintă cele mai noi şi expresive tendinţe din cinematografia internaţională.

Povestea filmului „Anul nou care n-a fost”

„Anul nou care n-a fost” („The New Year that Never Came”) este o tragicomedie a cărei acţiune se desfăşoară într-o singură zi, înaintea Revoluţiei din 1989. Personajele caută normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens într-o lume absurdă, alimentată de frică. Protagonistul filmului este scenaristul și actorul Adrian Văncică, cunoscut din serialul de succes „Las Fierbinți” (Pro TV).

Distribuţia filmului

Filmul beneficiază de o distribuţie impresionantă, incluzând actori renumiţi precum Mihai Călin, Radu Gabriel, Răzvan Vasilescu, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Marian Râlea, Angel Popescu. Din distribuţie mai fac parte Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Vasile Muraru, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora și Ada Galeş și mulți alții.

Filmul este o continuare a unui scurt metraj inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la Premiile Oscar

La premiera mondială de la Veneţia vor participa regizorul Bogdan Mureşanu și actorii Adrian Văncică, Nicoleta Hâncu, Iulian Postelnicu și Mihai Călin. Filmul continuă și completează povestea din „Cadoul de Crăciun” (VIDEO), cel mai premiat scurtmetraj românesc. Film inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la Premiile Oscar și distins în 2020 de Academia Europeană de Film (Cel mai bun scurtmetraj european).

Declarația lui Adrian Văncică: ”Are şansa unui start care ne face mândri pe toţi ”

Adrian Văncică, protagonistul filmului: „Să fiu protagonist într-un film selectat la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia este o onoare imensă şi un vis împlinit pentru orice actor. Acest festival este unul dintre cele mai prestigioase din lume, un loc unde se celebrează arta cinematografică. Este o bucurie extraordinară să văd munca noastră apreciată într-un asemenea context internaţional. Filmul are şansa unui start care ne face mândri pe toţi cei care am lucrat. Este un film de public, direct, comic şi cu tensiune! După ce ne întoarcem de la Veneţia, vă aştept pe toţi la cinema să vă convingeţi că am dreptate. ‘Anul nou care n-a fost’ nu e doar film, este cinema!”