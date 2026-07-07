Publicat la 07.07.2026, 08:30:00

În bogatul Silicon Valley, în marile companii de tehnologie, mesele gratuite și frigiderele pline cu băuturi și gustări au devenit, ani la rând, simboluri ale vieții de angajat premium

La Nvidia, lucrurile stau diferit. Compania condusă de Jensen Huang (63 de ani), care a ajuns la o valoare de piață colosală, de aproape 5.000 de miliarde de dolari, nu le oferă angajaților săi prânzul gratuit la sediul din Santa Clara, California. Mesele servite în cantinele companiei sunt subvenționate, însă angajații trebuie să scoată bani din buzunar pentru a mânca. Politica a atras atenția lui Gergely Orosz, inginer software și autor al publicației „The Pragmatic Engineer”, după o vizită recentă la sediul Nvidia. „Gustările și cafeaua nu sunt gratuite: trebuie să le plătești. Acest lucru ar fi neobișnuit la marile companii din domeniul tehnologiei, dar nu este o problemă pentru dezvoltatorii de aici”, a remarcat acesta.

Foști angajați ai Nvidia au confirmat că mesele din cantinele companiei sunt doar subvenționate. Cafeaua obișnuită este, în general, gratuită, însă unele băuturi și produsele comercializate în cafenelele din interiorul campusului trebuie plătite.

Prânzul se plătește la una dintre cele mai bogate companii din lume

Politica nu este una nouă. În urmă cu mai bine de un deceniu, un fost stagiar Nvidia povestea că o masă la cantina companiei costa aproximativ șase dolari. Angajații puteau alege între preparate precum pui cu paste, pui cu orez, pește cu cartofi prăjiți sau sandvișuri.

Google a devenit celebră pentru cantinele sale în care angajații pot lua gratuit micul dejun, prânzul și cina. Campusul Googleplex dispune de zeci de spații în care angajații pot mânca sau lua o gustare.

Pentru conducerea companiei, beneficiul nu reprezintă doar o metodă de atragere a angajaților, ci și o modalitate de a încuraja interacțiunile dintre oamenii care lucrează în departamente diferite. Ruth Porat, unul dintre cei mai importanți executivi ai Google și Alphabet, a explicat că întâlnirile spontane dintre angajați, la o supă, pot genera idei și colaborări neașteptate.

La Nvidia, filosofia este alta.

Jensen Huang conduce compania cu teama că totul s-ar putea prăbuși

Cultura internă a Nvidia este puternic influențată de cofondatorul și CEO-ul companiei, Jensen Huang. Miliardarul a recunoscut că lucrează șapte zile pe săptămână, inclusiv în weekenduri și de sărbători, și că este permanent urmărit de ideea că Nvidia ar putea pierde totul.

„Știți expresia «la 30 de zile de faliment»? O folosesc de 33 de ani. Dar sentimentul nu se schimbă. Sentimentul de vulnerabilitate, de incertitudine, de nesiguranță nu te părăsește niciodată”, a declarat Huang. Aceeași filosofie a fost transmisă de acesta și studenților de la Stanford. Într-un discurs susținut în 2024, șeful Nvidia le-a spus tinerilor că succesul nu apare neapărat din confort.

Există totuși motive pentru care angajații Nvidia nu par foarte deranjați că trebuie să plătească pentru mâncare. Compania și-a recompensat masiv oamenii prin intermediul acțiunilor. Programul de achiziție de acțiuni destinat angajaților le permite acestora să cumpere titluri Nvidia cu o reducere de 15%, folosind drept referință cel mai mic preț al acțiunilor dintr-o anumită perioadă. Este un beneficiu care s-a dovedit extrem de valoros. Acțiunile Nvidia au înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani, alimentată de explozia industriei inteligenței artificiale și de cererea uriașă pentru cipurile produse de companie. Angajații care au cumpărat acțiuni și au decis să le păstreze au putut acumula averi impresionante.

Ascensiunea Nvidia a fost atât de puternică încât mai mulți angajați ai companiei au devenit milionari datorită participațiilor deținute.

Așa că 10 dolari plătiți zilnic pentru prânz par o problemă minoră.