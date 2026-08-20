Război pe vila de 15 milioane de dolari a lui Dinu Patriciu din Caraibe. Văduva vrea să o vândă, fiicele se opun!

Publicat la 20.08.2026, 12:30:00

Dana Patriciu, văduva lui Dinu Patriciu, ar fi cerut instanței să îi permită vânzarea vilei L’Oasis, o proprietate situată chiar pe plaja Baie Rouge, în zona exclusivistă Terres Basses, în partea franceză a insulei Saint Martin. Valoarea actuală a imobilului este estimată între 10 și 15 milioane de dolari, iar proprietatea nu este doar o reședință de vacanță. Vila funcționează în prezent ca unitate de cazare de lux și generează venituri din închiriere.

O vilă de lux într-unul dintre cele mai exclusiviste colțuri ale Caraibelor reaprinde conflictul din familia fostului mare magnat Dinu Patriciu, odinioară cel mai bogat român. La 12 ani de la moartea omului de afaceri, proprietatea spectaculoasă din Saint Martin ar putea ajunge pe piață, însă tranzacția se lovește de opoziția fiicelor miliardarului.

Potrivit informațiilor apărute în cadrul procesului de partaj dintre Dana Patriciu și fiicele omului de afaceri, Ana și Maria, reprezentantul văduvei a depus în martie 2026 o cerere prin care solicită autorizarea vânzării unui imobil deținut de compania SCI DP Immobilier. Deși în document nu este menționat explicit numele vilei, datele publice despre patrimoniul societății indică faptul că proprietatea din Terres Basses este singurul imobil de acest tip deținut de companie. Problema este că, potrivit informațiilor din dosar, Conform Fanatik, Dana Patriciu ar fi încercat mai întâi să obțină acordul fiicelor lui Dinu Patriciu, însă acestea ar fi refuzat.

Vila de lux din Caraibe poate aduce aproape 80.000 de dolari într-o singură săptămână

Proprietatea L’Oasis este construită pe trei niveluri, pe o stâncă aflată deasupra plajei Baie Rouge, și combină un design inspirat din arhitectura marocană cu elemente grecești, inclusiv pereți albi în stil cicladic. Vila are șase dormitoare și poate găzdui până la 12 persoane. Printre facilități se numără două piscine infinity, dintre care una este amplasată la nivelul plajei, un spa privat, cameră de aburi, jacuzzi exterior și sală de fitness. Oaspeții pot beneficia inclusiv de chef privat și servicii de curățenie zilnică, iar proprietatea are acces direct la plajă.

Confom site-urilor de profil, pețul unei nopți variază în funcție de sezon. În timpul verii, tarifele pornesc de la aproximativ 4.500 de dolari pe noapte, în timp ce în sezonul de vârf pot depăși 6.000 de dolari. În perioada sărbătorilor, prețul ajunge la aproximativ 11.900 de dolari pe noapte, pentru sejururi de cinci până la zece nopți. Asta înseamnă că, în perioadele cele mai scumpe, vila poate produce peste 77.500 de dolari într-o singură săptămână.

Vila lui Dinu Patriciu, lovită de uraganul Irma

Proprietatea are și o poveste spectaculoasă. Dinu Patriciu ar fi cumpărat vila în perioada 2007-2008, după anii în care averea sa crescuse spectaculos în urma vânzării grupului Rompetrol către compania kazahă KazMunayGaz (circa 1,28 miliarde de dolari în 2007 pentru pachetul de 75% din acțiuni). Pentru omul de afaceri, proprietatea din Saint Martin a devenit una dintre destinațiile sale preferate și un simbol al perioadei de maximă prosperitate. Vila avea însă să treacă printr-un moment dramatic. În 2017, uraganul Irma, unul dintre cele mai puternice cicloane care au lovit zona Caraibelor, a provocat distrugeri majore pe insulă, iar proprietatea familiei Patriciu a fost grav afectată. După dezastru, Dana Patriciu ar fi investit masiv în reconstrucția vilei. Imobilul a fost refăcut în mare parte, iar proprietatea a primit un nou design și facilități de lux, inclusiv centrul spa. Ulterior, vila a fost introdusă în circuitul internațional al închirierilor exclusiviste.

Pentru vânzarea șalupei lui Dinu Patriciu s-a ajuns la un acord

Conflictul dintre Dana Patriciu și fiicele lui Dinu Patriciu durează de mai mulți ani și vizează împărțirea averii rămase după moartea omului de afaceri. Totuși, cele două tabere au reușit să ajungă la un acord într-un caz. Este vorba despre șalupa pe care Dinu Patriciu o folosea pe lacul Snagov. Ambarcațiunea, lăsată nefolosită mai bine de un deceniu, s-a degradat și și-a pierdut valoarea. În cele din urmă, moștenitorii au acceptat vânzarea acesteia, cu autorizarea instanței.

În cazul vilei din Caraibe, situația este însă mult mai complicată. Miza financiară este incomparabil mai mare, iar proprietatea continuă să genereze venituri importante din închiriere.

Deocamdată, judecătorul a amânat discuția privind autorizarea vânzării, după ce avocații fiicelor lui Dinu Patriciu au solicitat acest lucru.

Vila de la Snagov, scoasă la licitație pentru 3 milioane de euro

În timp ce disputa pentru proprietatea din Saint Martin continuă, un alt imobil spectaculos asociat familiei Patriciu este în centrul unei proceduri de executare. Vila de la Snagov, întinsă pe un teren de aproximativ 13.800 de metri pătrați, este scoasă din nou la licitație, iar prețul de pornire a ajuns la aproximativ 3 milioane de euro. Proprietatea include o locuință cu subsol, parter și etaj, o piscină, foișor, anexe și mai multe amenajări.

Inițial, imobilul a fost evaluat la aproximativ 4,1 milioane de euro. După ce prima licitație nu a avut succes, prețul a fost redus cu 25%. Noua licitație este programată pentru luna noiembrie, la solicitarea unei firme din Cipru care a preluat o creanță de la Banca Comercială Română.

Controversatul afacerist Dinu Patriciu s-a stins în 2014, la Londra, după un transplant hepatic, lăsând în urmă nu o avere uriașă, ci datorii care continuă să aprindă familia.