Cât aur există în lume și cât valorează ”comoara” de pe Pământ. Ce dimensiune ar avea tot aurul extras vreodată?

Publicat la 21.08.2026, 12:40:00

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Omenirea a scos din mine aproape 220.000 de tone de aur de-a lungul istoriei. Valoarea întregii cantități ajunge la aproximativ 31.000 de miliarde de dolari, iar dacă tot aurul ar fi topit și adunat la un loc, ar încăpea într-un cub cu latura de numai 22,5 metri. Aurul este una dintre cele mai rare și mai râvnite resurse ale planetei, însă cantitatea totală extrasă de oameni este mult mai mică decât ne-am putea imagina. Potrivit celei mai recente estimări a World Gold Council, la sfârșitul anului 2025, stocul total de aur aflat deasupra solului era de aproximativ 219.891 de tone. La prețurile de la finalul anului trecut, această cantitate valora aproximativ 31 de trilioane de dolari, adică 31.000 de miliarde de dolari. Tot aurul lumii ar putea forma un cub cu latura de aproximativ 22,5 metri (FOTO)

Una dintre cele mai spectaculoase comparații este cea oferită chiar de World Gold Council. Dacă tot aurul extras de oameni de-a lungul istoriei ar fi topit și transformat într-un singur bloc, acesta ar forma un cub cu latura de aproximativ 22,5 metri. Cu alte cuvinte, întreaga comoară de aur a omenirii ar încăpea într-un spațiu comparabil cu o clădire de câteva etaje. Cifra este surprinzătoare mai ales dacă ținem cont de faptul că aurul a fost extras de mii de ani și că metalul este prezent în aproape toate economiile lumii. Unde se află cele aproape 220.000 de tone de aur Cea mai mare parte a aurului extras nu a dispărut. Aurul poate fi topit, refolosit și transformat în alte obiecte, ceea ce face ca aproape întreaga cantitate extrasă de-a lungul istoriei să rămână în circuit.

World Gold Council estimează că: *aproximativ 97.645 de tone, adică 44%, se află sub formă de bijuterii; *circa 50.978 de tone, respectiv 23%, sunt reprezentate de lingouri, monede și aur deținut prin ETF-uri; *băncile centrale dețin aproximativ 38.666 de tone, echivalentul a 18%; *de asemenea, alte forme de deținere reprezintă aproximativ 32.602 de tone. Astfel, bijuteriile reprezintă de departe cea mai mare „rezervă” de aur de pe planetă. Cât aur mai există în pământ Aurul deja extras nu reprezintă însă întreaga cantitate cunoscută. World Gold Council estimează că rezervele de aur exploatabile se ridică la aproximativ 54.770 de tone, iar resursele identificate, dar care nu sunt neapărat exploatabile în condițiile economice actuale, ajung la aproximativ 132.110 tone. Asta înseamnă că mai există cantități importante de aur în scoarța terestră, însă extracția lor poate fi dificilă și costisitoare. 3.672 de tone de aur au fost scoase din mine într-un singur an Industria minieră continuă să adauge aur nou la „comoara” mondială. În 2025, producția minieră globală a ajuns la aproximativ 3.672 de tone, un record al seriei de date a World Gold Council. Producția a crescut cu aproximativ 1% față de anul anterior. În același timp, oferta totală de aur, care include și aurul reciclat, a ajuns în 2025 la 5.002 tone. Aurul a devenit și mai valoros. Bancile centrale continuă să cumpere 2025 a fost un an spectaculos pentru metalul prețios. Cererea globală de aur, incluzând tranzacțiile OTC, a depășit pentru prima dată 5.000 de tone, ajungând la 5.002 tone. În valoare, cererea a atins aproximativ 555 de miliarde de dolari, cu 45% peste nivelul din anul precedent. Aurul nu mai este doar o podoabă sau o investiție pentru persoane fizice. Băncile centrale îl folosesc în continuare ca activ de rezervă. În 2025, băncile centrale au cumpărat aproximativ 863 de tone de aur, potrivit World Gold Council. Iar această cerere contribuie la menținerea aurului în centrul sistemului financiar mondial, într-o perioadă marcată de incertitudini geopolitice.