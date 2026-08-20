Aurul revine spre 4.500 de dolari pe uncie. Băncile centrale cumpără din nou masiv

Publicat la 20.08.2026, 13:13:39

Avansul de 7,7% într-o singură săptămână marchează o schimbare importantă după perioada dificilă traversată de aur în ultimele luni.

Revenirea spectaculoasă readuce aurul în centrul atenției investitorilor, mai ales într-un context în care cererea din partea fondurilor de investiții și a băncilor centrale continuă să susțină piața.

După ce coborâse spre nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, aurul a depășit din nou pragul de 4.500 de dolari pe uncie troy . Creșterea este de aproximativ 9,7% în ultima lună și de aproape 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Prețul aurului a revenit în jurul pragului de 4.500 de dolari pe uncie, după una dintre cele mai puternice creșteri săptămânale din ultimii ani. Metalul prețios s-a apreciat cu 7,7% într-o singură săptămână, cea mai bună evoluție săptămânală de după martie 2020, recuperând rapid terenul pierdut în lunile precedente.

Acest nivel s-a dovedit însă un important punct de suport.

Nevoia de lichiditate și presiunile de pe piețele financiare au determinat o parte dintre investitori să vândă inclusiv aur, ceea ce a împins cotația spre 4.000 de dolari pe uncie.

În mod paradoxal, într-o astfel de perioadă de tensiune geopolitică, aurul nu a beneficiat imediat de statutul său tradițional de activ de refugiu.

Războiul dintre Statele Unite și Iran în zona Golfului Persic, precum și închiderea Strâmtorii Ormuz, au provocat inițial tensiuni majore pe piețele financiare. Șocul de pe piața petrolului a alimentat așteptările privind creșterea inflației, în timp ce randamentele obligațiunilor s-au menținut la niveluri ridicate.

Speranțele privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz schimbă sentimentul pieței

Una dintre explicațiile pentru revenirea aurului este schimbarea percepției investitorilor asupra evoluției conflictului din Orientul Mijlociu.

Piața a reacționat la speranțele privind un posibil acord între părțile implicate, care ar putea permite reluarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

O eventuală normalizare a traficului prin această rută strategică ar reduce o parte dintre riscurile care au afectat piețele energetice și financiare în ultimele luni.

În același timp, aurul a beneficiat de creșterea cererii prin intermediul fondurilor tranzacționate la bursă, în special pe piețele asiatice.

Aceste intrări de capital au contribuit la accelerarea revenirii metalului prețios după ce prețul a ieșit din tendința descendentă din ultimele luni.

Pragul de 4.500 de dolari devine nivelul-cheie

Din punct de vedere tehnic, piața urmărește acum zona de 4.500 de dolari pe uncie.

Un nivel important este reprezentat de media mobilă la 200 de zile, situată în prezent chiar sub acest prag. După corecția care a dus aurul spre 4.000 de dolari, revenirea peste această zonă ar putea reprezenta un semnal important pentru evoluția ulterioară a pieței.

Ultimele luni au arătat însă cât de volatil poate deveni aurul chiar și într-un ciclu favorabil pe termen lung.

Metalul prețios poate înregistra corecții importante atunci când investitorii caută lichiditate sau când creșterea randamentelor obligațiunilor face activele care nu oferă dobândă mai puțin atractive.

Băncile centrale au revenit puternic pe piață

Dincolo de fluctuațiile de pe termen scurt, piața aurului este susținută de o tendință structurală: cererea băncilor centrale.

Primul trimestru din 2026 a fost neobișnuit de slab din această perspectivă. Estimările inițiale indicau achiziții de aproximativ 244 de tone, însă datele au fost ulterior revizuite semnificativ în jos, la numai 57 de tone, după includerea unor vânzări importante și a unor tranzacții efectuate de bănci centrale.

În trimestrul al doilea, situația s-a schimbat radical.

Achizițiile nete ale băncilor centrale au ajuns la 288,9 tone, de aproximativ cinci ori peste nivelul revizuit din primul trimestru.

Este, potrivit datelor prezentate, cel mai ridicat nivel înregistrat pentru un al doilea trimestru din seria disponibilă.

Această revenire este importantă deoarece băncile centrale nu cumpără aur pentru a profita de o mișcare de câteva zile sau săptămâni. Achizițiile lor sunt, de regulă, parte a unei strategii mai largi de diversificare a rezervelor și de reducere a expunerii la anumite monede sau active financiare.

Aurul, între volatilitatea de moment și cererea pe termen lung

Evoluția din 2026 arată din nou cele două fețe ale pieței aurului.

Pe termen scurt, metalul prețios poate fi afectat de evenimente geopolitice, de evoluția petrolului, de inflație, de dobânzi și de nevoia investitorilor de lichiditate. Chiar și într-un context favorabil, prețul poate suferi corecții rapide și importante.

Pe termen mai lung, însă, cererea de aur fizic din partea băncilor centrale și interesul investitorilor pentru instrumente financiare bazate pe aur continuă să ofere un sprijin important pieței.

După căderea spre 4.000 de dolari pe uncie, aurul a recuperat într-un interval relativ scurt o parte semnificativă din pierderi.

Acum, revenirea spre pragul de 4.500 de dolari pe uncie pune din nou piața într-un punct important.

Pentru investitori, următoarea întrebare este dacă această zonă va reprezenta doar un obstacol tehnic sau dacă aurul va reuși să depășească definitiv nivelul și să își reia tendința ascendentă.

Un lucru este însă deja clar: după o perioadă în care părea că aurul își pierde din strălucire, metalul prețios a revenit spectaculos, iar băncile centrale par hotărâte să nu lase piața fără susținere.

Imagine: https://www.magnific.com/