Marian Godină își încheie cariera de polițist. Zice că a renunțat la uniformă pentru familie: „Simt o senzație incredibilă de libertate și fericire”

Publicat la 20.08.2026, 13:30:00

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Agentul-influencer Marian Godină își încheie cariera în Poliția Română, după aproape două decenii petrecute în uniformă. Cunoscut mai ales prin postările sale devenite virale, Godină spune că a luat decizia după o perioadă lungă de reflecție. Anunțul vine chiar în anul în care se împlinesc 20 de ani de la absolvirea Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. „După aproape două decenii de purtat uniforma, astăzi mi-am depus demisia din Poliția Română, iar acum, la cald, sunt cuprins de o senzație incredibilă de libertate și fericire”, a transmis Marian Godină. Polițistul recunoaște că meseria îi oferea stabilitate financiară și perspectiva unei pensii după încă aproximativ 14 ani de activitate. „Doar că viața nu este întotdeauna despre alegerea cea mai sigură”, spune polițistul, care consideră că uneori este nevoie de curaj pentru a încheia un capitol important și a începe altul.

Dezvăluirile sale despre problemele din sistem au stârnit numeroase reacții și controverse

Marian Godină a absolvit Școala de Agenți de Poliție în 2006 și și-a început cariera la Poliția Rutieră din Brașov. Din 2017, a activat în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Brașov. În paralel cu activitatea profesională, a devenit unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România în mediul online. Relatările sale despre întâmplările din stradă și despre problemele întâlnite în sistem au stârnit, de-a lungul timpului, numeroase reacții și controverse. Experiențele din poliție au ajuns și în cărțile sale, Godină spunând că meseria i-a oferit suficiente povești „cât pentru zece vieți”. Dacă în primii ani de carieră era atras de intervențiile dificile și de adrenalina misiunilor, ulterior a început să privească lucrurile diferit. Godină spune că a ajuns să prețuiască mai mult concediile, liniștea și timpul petrecut acasă. „Vreau să fiu mult mai prezent acasă, alături de copiii mei. Și vreau asta acum, nu peste zece ani”, a explicat el.

Scrisul, proiectele educaționale și pensiunea sa, noua direcție Demisia nu înseamnă retragerea din viața publică. Marian Godină spune că vrea să acorde mai mult timp scrisului, familiei și unor proiecte educaționale. Recent, el a anunțat și lansarea Asociației „Drum cu Prioritate”, proiect prin care își propune să sprijine educația copiilor. Printre obiective se numără distribuirea de cărți, rechizite și materiale educaționale, dar și organizarea unor activități de educație rutieră, prevenirea bullyingului și promovarea siguranței pe rețelele sociale. În ultimii ani, Godină s-a apropiat și de stand-up comedy, nu a refuzat participări la reality show-uri și este implicat în promovarea pensiunii sale din Brașov. „În adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist” După aproape 20 de ani în uniformă, Marian Godină spune că nu privește demisia ca pe o ruptură de trecut, ci ca pe începutul unei noi etape. El le-a mulțumit colegilor și oamenilor întâlniți de-a lungul carierei, inclusiv pentru experiențele dificile, intervențiile periculoase și momentele care l-au dezamăgit sau revoltat. Demisia atât de dorită de înalții poliției urmează să parcurgă procedurile administrative necesare, iar data exactă la care va părăsi efectiv structurile Poliției Române nu a fost anunțată. „Pentru mine, de azi începe un drum nou, un drum cu prioritate, dar în adâncul sufletului meu voi rămâne mereu polițist”, a transmis Godină (39 ani). Nu este prima dată când Godină intră în conflict cu structurile din Poliție Marian Godină este cunoscut publicului nu doar pentru activitatea sa în poliție și pentru postările sale cu tentă umoristică, ci și pentru faptul că a relatat în trecut public situații controversate din interiorul Poliției Române. În 2016, o serie de dezvăluiri făcute de acesta despre modul în care ar fi fost tratați unii polițiști de la Brașov au generat controverse și verificări la nivelul Poliției Române. La acel moment, cazul a ajuns în atenția Direcției Control Intern a IGPR și, ulterior, a Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. La începutul acestei luni, Godină a anunțat că a fost convocat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciul Rutier, pentru a fi audiat în urma unei reclamații formulate împotriva sa.