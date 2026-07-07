Publicat la 07.07.2026, 07:00:00

Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice pentru luna mai a.c., cea mai mare pensie specială brută ajunge la ...69.343 de lei. Ddică aproape 14.000 de euro pe lună.

Doar magistrați în topul pensiilor uriașe. În fruntea clasamentului, pensionarul cu 69.000 de lei brut

Clasamentul celor mai mari pensii speciale este dominat exclusiv de foști judecători și procurori. Nicio altă categorie de beneficiari ai pensiilor speciale nu apare în acest top. Pe primul loc se află un fost magistrat pensionat în decembrie 2022, care are în prezent aproape 70 de ani și încasează lunar incredibila sumă de 69.000 de lei brut* Locurile doi și trei sunt ocupate de alți doi foști magistrați, cu pensii de 63.842 de lei, respectiv 63.647 de lei.

Deși primii beneficiari ai celor mai mari pensii au ales să rămână în activitate până la cel puțin 65 de ani, statisticile CNPP ascund și un alt record. Cel mai tânăr beneficiar de pensie specială din statistică s-a pensionat la numai 49 de ani, iar în clasamentul celor mai mari pensii cel mai tânăr beneficiar are în prezent 53 de ani și 9 luni. Datele arată că legislația a permis, în anumite situații, ieșirea din activitate cu mult înaintea vârstei standard de pensionare.

Cum este posibil ca unii să fi contribuit cu zero lei

Una dintre cele mai surprinzătoare informații din statistica CNPP este că există beneficiari ai pensiilor speciale care figurează cu zero lei contribuție la bugetul asigurărilor sociale.

Explicația halucinantă oferită de Casa Națională de Pensii Publice este că pensiile de serviciu sunt calculate atât după regulile sistemului public, cât și după legea specială. Se acordă varianta cea mai avantajoasă pentru beneficiar.

Mai mult, dacă persoana nu îndeplinește condițiile de vârstă sau de stagiu contributiv pentru pensia din sistemul public, întreaga pensie de serviciu este plătită direct din bugetul de stat, fără componentă suportată din bugetul asigurărilor sociale.

Astfel, în anumite cazuri, cotribuția este de 0 lei, iar întreaga pensie este achitată în baza prevederilor legii speciale.

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