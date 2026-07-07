Publicat la 07.07.2026, 11:33:39

Pelicula beneficiază de noile reguli introduse de Academia Americană de Film și se califică în competiția pentru categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, după ce a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes. Confirmarea a venit după verificarea unei condiții esențiale legate de limba vorbită în film.

Pelicula în care Sebastian Stan (”Globul de Aur” pentru cel mai bun actor în rol principal și” Ursul de Argint” la Festivalul Internațional de Film de la Berlin pentru filmul A Different Man) interpretează rolul principal se califică în cursa pentru categoria Best International Feature Film, după succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes.

Totul este posibil datorită unei schimbări importante în regulamentul Academiei Americane de Film: „Acum s-a aflat că suntem calificați și noi!”

Până acum, filmele care doreau să intre în competiția pentru Oscarul acordat celui mai bun lungmetraj internațional trebuiau să fie propuse oficial de țările pe care le reprezentau. Noile reguli schimbă însă radical situația. Potrivit noilor criterii, un film internațional se poate califica în cursa pentru Oscar dacă obține unul dintre premiile majore acordate la festivalurile de film recunoscute de Academie.

„Fjord” a câștigat Palme d’Or la Cannes, performanță care îi permite producției regizate de Cristian Mungiu să intre în competiția pentru categoria dedicată filmelor internaționale. Succesul obținut la Cannes i-a deschis astfel filmului lui Cristian Mungiu drumul către cea mai importantă competiție cinematografică din lume.

De ce confirmarea privind „Fjord” a venit abia acum

Chiar dacă schimbarea regulamentului Academiei Americane de Film era cunoscută de la începutul anului, calificarea filmului nu putea fi confirmată imediat. Motivul avea legătură cu una dintre regulile esențiale ale categoriei Best International Feature Film.

Mai mult de jumătate din dialogurile producției trebuie să fie într-o altă limbă decât engleza, iar filmul trebuie să beneficieze de subtitrări în limba engleză care să respecte cerințele Academiei.

Cristian Mungiu a explicat motivul pentru care confirmarea a venit abia acum.

„Acum s-a aflat că suntem calificați și noi, cei din producția «Fjord». Să zicem că e o scuză, pentru că nu se știa câtă engleză se vorbea în film. Acum s-a văzut că suntem calificați la film străin, pentru că se vorbește mai mult în norvegiană”, a declarat regizorul.

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Jurnaliștii de la Variety consideră că „Fjord” ar putea intra inclusiv în cursa pentru categoria „Cel mai bun film”. Cristian Mungiu apare, de asemenea, în predicțiile pentru categoria „Cel mai bun regizor”.





Printre filmele vehiculate pentru o posibilă nominalizare se numără „Dune: Part Three”, „Project Hail Mary”,

și „The Debut”.





