Cristian-Gabriel Pascu, eliberat din funcţia de vicepreşedinte al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, la doar două zile de la numire, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu

”Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cristian Gabriel Pascu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc”, este decizia apărută în Monitorul Oficial.

Reprezentanţii USR au cerut premierului Ciolacu să revoce numirea făcută la şefia Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi să permită parlamentarilor PSD să dezbată şi să adopte pachetul USR de legi anti-păcănele.

Potrivit reprezentanţilor formaţiunii, numirea unui hairstylist la şefia ONJN ”scoate şi mai tare în evidenţă ipocrizia lui Marcel Ciolacu şi a PSD”.

Şeful Executivului, Marcel Ciolacu, l-a numit luni, la propunerea Ministerului Finanţelor, pe Cristian-Gabriel Pascu în funcţia de vicepreşedinte la Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, arată o decizie publicată în Monitorul Oficial.

G4Media a relatat că, potrivit Curriculum Vitae al acestuia şi după cum a recunoscut şi el, pentru această publicaţie, nu are experienţă cu industria jocurilor de noroc. Pascu are o diplomă calificare UCECOM, coafură, şi a terminat Facultatea de Drept la Universitatea particulară Hyperion, la vârsta de 32 de ani.

Chestionat de către G4Media ce experienţă relevantă îl califică pentru acest job în domeniul reglementării jocurilor de noroc, Cristian Gabriel Pascu a precizat că „strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experienţă în domeniu”.

”Experienţa mea relevantă e ca antreprenor, am avut foarte multe businessuri în diferite domenii. Am terminat o facultate de drept la vremea ei, am avut mai multe experienţe de business. În general în tot ceea ce fac încerc să fac cât mai bine”, a mai spus Pascu, potrivit sursei amintite.