Cum a ales Biserica data Crăciunului pentru a înlocui sărbătorile păgâne și originile bradului împodobit

Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al sfantului Nicolae, care, cu o mai veche atestare istorica, are in jurul sau o legenda ce depaseste cu mult ceea ce istoricii stiu cu certitudine despre el.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 25.12.2018, 8:31 | Actualizat: 25.12.2018, 8:31