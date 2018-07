Cum îl ajută drumurile noastre proaste pe Putin. Tancuri NATO, pierdute prin România

Pe fondul solicitarilor de a mari cheltuielile alocate Apararii din cadrul summit-ului NATO, multi vad investitiile in vehicule militare si in drumuri drept modalitati bune de a descuraja Rusia in cazul unui conflict.

Author: Mihai Voican | Sursa: Ziare.com | Publicat: 25.07.2018, 17:52 | Actualizat: 25.07.2018, 17:52