Dăncilă, despre întâlnirea cu șeful statului: Nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză

„Am discutat despre acest lucru ( cu președintele – n.r) când am avut CSAT, acum parcă două săptămâni, am vorbit de atunci despre o întâlnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitație de care nu știam sau este o surpriză. Am discutat atunci, rămânea să stabilim doar data”, a declarat premierul.

Întrebată despre faptul că au scăzut contribuțiile pentru Pilonul II de pensii, Viorica Dăncilă a afirmat că acest lucru este cauzat de faptul că nu toți angajatorii au crescut salariul brut, dar că se caută soluții în acest sens.

„După cum știți scăderea contribuțiilor la Pilonul II de la 5,1 la 3,75 s-a făcut odată cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Se pare că nu au crescut salariile peste tot și a avut ca rezultat acest lucru. Astăzi împreună cu ministrul Muncii vom analiza situația și vă vom da un răspuns concret. Vom căuta soluții. Întâlnirea are ca scop să căutăm soluții, nu doar să constatăm un lucru și să vedem cauzele și, bineînțeles, să le dublăm cu soluții pentru fiecare cauză în parte”, a explicat Dăncilă.

Surse oficiale precizează că discuțiile dintre șeful statului, premier și ministrul Muncii vizează Legea salarizării, efectele acesteia, dar și nemulțumirile exprimate public de unele categorii de bugetari. Polițiștii au și ieșit în stradă din cauză că sunt nemulțumiți și mai multe sindicate amenință cu proteste acuzând că legea nu este una echilibrată.