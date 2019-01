Dancila, în plenul PE: Cetățenii români resimt un tratament inegal față de România

E de remarcat faptul ca presedintia Romaniei a Consiliului UE incepe sub auspiciile unor tensiuni la Londra, unde Camera Comunelor se va pronunta, chiar marti, pe tema acordului privind Brexit-ul. Exista semnale clare ca documentul negociat de Guvernul Theresa May va fi respins de parlamentari, punand sub semnul intrebarii modul in care Marea Britanie va iesi din UE, ori chiar daca va mai parasi blocul comunitar.

16:15 Vorbeste Viorica Dancila: Sunt onorata sa fiu prezenta astazi, aici. Tin sa adresez multumiri partenerilor nostri din trio cu care am avut o coordonare foarte buna.

– Ne aflam intr-un moment complex de constructie europeana, dar asa cum stiti, orice situatie de acest gen poate fi trasformata intr-un nou inceput.

In viziunea mea, exercitarea presedintiei rotative nu este doar o datorie formala. Sunt peste 500 de milioane de cetateni care asteapta un raspuns cu privire la casa in care traiesc, Europa.

– Sunt constienta ca prima etapa va fi intensiva si redusa ca timp, in ceea ce priveste procesul decizional. Contez pe sprijinul dumneavoastra pentru a finaliza cat mai multe dosare legislative.

