De ce au crescut prețurile atât de mult în România. Explicația venită de la ministrul Finanțelor

De ce au crescut prețurile așa mult în România. Explicația venită de la ministrul Finanțelor s-ar putea să nu fie pe placul multor persoane.

Marcel Boloș a fost întrebat cum explică faptul că prețurile din România, sunt mai mari decât în alte părți.

În acest sens, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş a invocat o enigmă.

„Este o enigmă pe care cu greu o putem explica de ce prețurile au ajuns în România să fie destul de ridicate la produsele alimentare și, în general, la produsele care provin din gospodăriile individuale ale țăranilor. Nu cred că Guvernul poate să intervină asupra prețurilor din piață”, a spus Marcel Ciolacu la Digi24.

De ce au crescut prețurile așa mult în România

Declarația acestuia referitoare la prețurile din România vine după ce acum câteva zile ministrul a spus pe ce a cheltuit 500 de lei în piaţă la Cluj-Napoca.

„Mă duc în piața agro-alimentară în Cluj-Napoca. Am cumpărat verdețuri și, mă rog, tot ce îmi trebuie pentru consum gospodăresc. Ultima dată, am dat 500 lei. Am cumpărat și pentru mama și pentru consumul meu individual. Verdețuri, carne, produse lactate și sunt prețuri foarte ridicate”, a spus ministrul Finanţelor Marcel Boloş.

Printre altele, el a mai fost întrebat apoi cine a scăpat inflaţia de sub control în România. În acest sens, ministrul a venit de asemenea cu o explicație

„Aici discutăm de trendul pe care îl are inflația, fiindcă am intrat în proces de deflație începând cu luna februarie. Este într-adevăr inflația, mă rog, ridicată la nivelul față de ceea ce există la nivelul prețurile Uniuni Europene.

Din câte cunosc, Guvernul a adoptat măsuri de plafonare a acestor prețuri la produsele agroalimentare și din punctul acesta de vedere a avut măsuri prudente pentru ca să nu intrăm într-o spirală inflaționistă”, a mai spus ministrul Finanţelor Marcel Boloş.